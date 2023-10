The Lamplighters League and the Tower at the End of the World – Jetzt verfügbar!

Was für ein Game verbirgt sich hinter diesem langen Titel?

STOCKHOLM UND SEATTLE, 03. Oktober 2023 – In einer Ära, in der Videospiele stetig an Komplexität und Tiefe gewinnen, setzen Paradox Interactive und Harebrained Schemes einen weiteren Meilenstein. Mit der Veröffentlichung von “The Lamplighters League and the Tower at the End of the World” für PC und Xbox Serie X|S bieten sie Spielern ein Abenteuer in den alternativen 1930er Jahren, das seinesgleichen sucht.

Das Spiel versetzt die Spieler in eine alternative Vergangenheit, in der sie ein Team von Gaunern – vom scharfschützenden Bankräuber bis hin zum bewusstseinskontrollierenden Attentäter – zusammenstellen müssen, um die finsteren Ambitionen des mysteriösen “Banished Courts” zu zerschlagen. Dabei wird nicht nur strategisches Geschick gefordert: In einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit müssen sie risikoreiche Entscheidungen treffen, um wertvolle Belohnungen zu erlangen.

The Lamplighters League and the Tower at the End of the World – Was für ein Titel

Der Fokus des Spiels liegt nicht nur auf taktischen Gefechten, sondern auch auf einer fesselnden Hintergrundgeschichte, die die Spieler tief in eine Welt voller Intrigen und Rätsel zieht. Der von Jon Everist komponierte Soundtrack verleiht dem Spiel zusätzlich eine atmosphärische Tiefe und sorgt dafür, dass das Herz jedes Spielers höher schlägt.

Harebrained Schemes, das Unternehmen hinter Klassikern wie der Shadowrun-Trilogie und BATTLETECH, hat hier wieder sein ganzes Können bewiesen. Die sorgfältig ausgearbeiteten Charaktere und die dynamisch generierten Karten sorgen dafür, dass jede Mission einzigartig ist und die Spieler ständig vor neue Herausforderungen stellt.

Chris Rogers, Game Director bei Harebrained Schemes, zeigte sich bei der Veröffentlichung begeistert: „Mit ‘The Lamplighters League’ haben wir uns selbst übertroffen. Unser Hauptziel war es, ein intensives Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl Neulingen als auch Hardcore-Gamern gefällt. Jeder Charakter bietet eine einzigartige Herangehensweise an den Kampf, was unzählige Stunden Spielspaß garantiert.”

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: Das Spiel ist für 49,99 Euro in der Standardversion und in einer exklusiven Deluxe Edition erhältlich. Wer sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck verschaffen möchte, hier der Trailer:

Zusätzliche Informationen, Hintergrundgeschichten und vieles mehr zu “The Lamplighters League” sind auf der offiziellen Website zu finden.