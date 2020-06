The Goonies: Sequel-Script ist bereits seit einem Jahrzehnt in Arbeit

The Goonies gilt allgemein als einer der größten und einflussreichsten Filme der 80er Jahre. Es ist ein Film, der von so vielen Menschen geliebt wird, einschließlich des Regisseurs Adam F. Goldberg, der fast ein Jahrzehnt damit verbracht hat, eine Fortsetzung zu schreiben.

Laut Goldberg sollten er und Richard Donner, der Regisseur des Originalfilms, die Fortsetzung von The Goonies diskutieren, bevor die COVID-19-Pandemie auftrat. Goldberg enthüllte diese Informationen kurz nach dem von Josh Gad veranstalteten Reunion des damaligen Casts.

Anfangs schrieb Goldberg das Drehbuch nur aus Spaß, aber jetzt scheint es, als würde eine Fortsetzung von The Goonies tatsächlich volle fünfunddreißig Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Films stattfinden. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel Gewicht dieser Film nach so langer Zeit hat.

Loved talking Goonies today to celebrate their 35th anniversary. The concept art for the sequel I’ve been quietly working on for a decade was swiped off the zoom and is now floating around out there! I’ll offer the high res version to @slashfilm if they’re interested! Hit me up! https://t.co/DTuJJoQkwR

