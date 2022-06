Hideo Kojima dachte schon über ein Spiel wie “Amazons The Boys” nach

Aber nur fast. Kojima Productions und sein Mastermind Hideo Kojima – auch nach dem “Paketzustelldienst-Abenteuer” Death Stranding noch immer eine heiße Aktie unter den Videospiele-Entwicklern. Kojima hat viele Ideen und einige davon wurden umgesetzt. Ein “The Boys”-Spiel, wie die Amazon-Serie wird es aber nicht geben. Aber er hat laut darüber nachgedacht.

Wie Hideo Kojima kürzlich auf Twitter schrieb, hat er zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogen, ein Spiel zu entwickeln, das konzeptionell und thematisch der erfolgreichen Superheldenserie “The Boys” von Amazon ähnlich wäre. Das Videospiel würde uns Superhelden bringen, die korrupt wären. “Helden”, die ohne viel Nachdenken und Sorgfalt mutwillige Zerstörung und Schaden verursachen. Die Grafik-Engine dazu hätte mich interessiert.

Was hättest du in diesen von “The Boys” inspirierten Videospiel gesehen? Ein männliches und weibliches Detektivduo, das gegen “legendäre Helden” antreten muss. Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen seinem Projekt und der Amazon-Serie sah sich Kojima die Show nicht viel an. Interessanterweise dachte Kojima an Mads Mikkelsen für die Hauptrolle, die ebenfalls in Death Stranding ihren Auftritt hatte.

Das Konzept dieses Superhelden-Spiels, in dem man keinen Superhelden spielt, wäre sicherlich nett gewesen, aber es kommt nicht. Wie Kojima in einem nachfolgenden Twitter-Beitrag enthüllte, hat dieses Projekt nie die anfängliche Konzepthase verlassen. Ergo: Es wurde nie daran wirklich gearbeitet. Vielleicht kommt er eines Tages wieder darauf zurück.

1/2

"THE BOYS," which I quit after 3 episodes of season 1. I thought I'd watch the rest of the show. Actually, I watched a few episodes that were delivered at the time when I was about to start a project that I had been warming up for a long time, pic.twitter.com/UpI00pUIHQ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022