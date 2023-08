Gerücht: Wird Tekken 8 im Januar erscheinen?

Fighting Games zeigen sich aktuell von ihrer besten Seite.

"Get Ready" - Handelt es sich um einen Teaser für Tekken 8? - (C) Bandai Namco

Bandai Namcos Tekken 8 soll heute Abend auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt werden, und dank seiner kürzlich erfolgten Altersfreigabe in Südkorea könnte ein Veröffentlichungsdatum im Januar bekannt gegeben werden. Es scheint jedoch, dass dies bereits durchgesickert sein könnte, dank @ALumia_Italia auf Twitter, der den Backend des Xbox Store verfolgt.

Sie wiesen darauf hin, dass das Kampfspiel Tekken 8 am 24. Januar 2024 veröffentlicht wird, was der Ankündigung von Bandai Namco entspricht, es vor April 2024 herauszubringen. Angesichts des Rufes dieses Accounts, Veröffentlichungstermine für Payday 3 und Lords of the Fallen erfolgreich durchgesickert zu haben, scheint es ziemlich sicher zu sein. Trotzdem werden wir bis heute Abend auf weitere Details warten müssen.

Tekken 8 wird für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar sein. Es wurde von Grund auf auf der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet wiederkehrende Kämpfer wie Jin Kazama, Kazuya Mishima, Paul Phoenix und sogar lang abwesende Charaktere wie Jun Kazama. Es gibt auch Neuzugänge wie Azucena, eine peruanische Kämpferin mit schnellen Schlägen und Ködern, die Kaffee liebt.

Tekken 8: January 26, 2024 pic.twitter.com/C5B7igLhMZ — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 22, 2023

Tekken 8: Werden wir auf der Gamescom erfahren ob es im Januar erscheint?

Die Tekken-Spieleserie, die von Bandai Namco entwickelt wurde, hat seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 1994 eine beeindruckende Reise hinter sich. Sie gilt als eine der ikonischsten und langlebigsten Kampfspielreihen in der Videospielgeschichte.

Die ursprüngliche Tekken-Saga drehte sich um den Kampf zwischen verschiedenen Mitgliedern der Mishima-Familie, die mit persönlichen Rivalitäten und einer Geschichte von Verrat und Rache verflochten waren. Charaktere wie Kazuya Mishima, Jin Kazama und Heihachi Mishima wurden zu Symbolen der Serie. Die einzigartige Mechanik des Spiels, die Mischung aus realistischen Kampftechniken und fantastischen Spezialfähigkeiten, zog Spieler aus der ganzen Welt an.

Im Laufe der Jahre erweiterte die Serie ihre Charakterauswahl und Handlung, indem sie neue Kämpfer einführte, die verschiedene Kampfstile und Hintergrundgeschichten repräsentierten. Jedes Spiel brachte frische Gesichter und überraschende Wendungen in die Geschichte mit ein. Dabei blieb das Grundgerüst des Kampfsystems erhalten, das schnelle Reflexe, strategische Entscheidungen und präzise Bewegungen erforderte.

Die Tekken-Spiele waren auch technologische Vorreiter, die die Fähigkeiten der jeweiligen Konsolengenerationen ausnutzten. Mit fortschreitender Technologie wurden die Charaktermodelle detaillierter, die Umgebungen realistischer und die Kämpfe noch spektakulärer inszeniert.

Während Tekken 8 die Serie vermutlich im Januar in eine neue Ära führt, bleibt die Essenz der Reihe erhalten: packende Kämpfe, vielfältige Charaktere und eine tief verwurzelte Geschichte von Konflikten und Intrigen. Die Fans können es kaum erwarten, in die Welt von Tekken einzutauchen und sich den Herausforderungen des achten Kapitels zu stellen.