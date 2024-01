Tekken 8: Character-Guide zu Kazuya

In Abwesenheit von Heihachi hat Kazuya Mishima den ersten Platz als Hauptgegner von Tekken 8 eingenommen. Sein Kampfstil liegt zwischen einem defensiven Kämpfer und einem Kraftpaket. Er ist nicht so schnell wie Kämpfer wie Law, der ihn mit einem Schlag besiegen kann, aber geduldige Spieler mit guten Defensivfähigkeiten können mit verheerenden Kombinationen kontern.

Einige von Kazuyas Moves funktionieren gut aus dem Block heraus. Zum Beispiel seine Hitzeaktivierung aus dem Spin Kick mit Rücken und Kreis/B. Einige seiner langen Kombinationen können jedoch schwierig zu erlernen sein. Anfänger haben im Herausforderungsmodus von Tekken 8 möglicherweise Schwierigkeiten damit. Kazuya Mishimas Move-Liste enthält viele Moves, die man vom Pausenbildschirm aus ausprobieren kann. Daher kann sie sich überwältigend anfühlen. Dieser Leitfaden beschreibt Kazuyas beste Moves und Kombinationen in Tekken 8. Die Beschreibungen sind einfach und direkt, um die Spieler nicht für Konter zu öffnen.

Kombos für Kazuya in Tekken 8

Um in der Tekken-Serie erfolgreich zu sein, empfehlen viele gute Spieler, eine Handvoll Kombinationen und Moves zu lernen und bei diesen zu bleiben. Dadurch setzt das Muskelgedächtnis ein und der Neuling wird selbstbewusst genug, um sein Repertoire zu erweitern. Kazuya hat nicht die Geschwindigkeit, um seine Gegner wie schnellere Charaktere anzustupsen und Öffnungen zu schaffen. Allerdings ist er hervorragend darin, die Verteidigung eines Gegners zu durchbrechen.

Agony Spear

Die Agony-Spear-Kombination ist ein guter Ausgangspunkt, um Kazuyas Kombos in Tekken 8 zu lernen. Sie beginnt mit einem schnellen Frontkick, einem linken Schlag und einem Knie zum Körper. Wenn die Kombination erfolgreich ist, nimmt sie dem Gegner einen ordentlichen Teil seiner Lebenspunkte. Der Frontkick ist ein perfekter Move, um einen Kämpfer zu unterbrechen, der viele Tritte und schwere Schläge austeilt.

Zwillingszahn-Doppelkick

Der Zwillingszahn ist eine weitere gute Startkombination, die aufgrund ihrer Fähigkeit, hoch und tief anzugreifen, effektiv bleibt. Der Spieler kann den Gegner mit Schlägen in die Höhe ködern, dann mit einem schnellen Lowkick zuschlagen und schließlich mit einem kraftvollen Roundhouse-Kick in die Mitte für exzellenten Schaden sorgen. Der Spieler kann diesen Schlag noch effektiver gestalten, indem er ihn aufbaut, indem er nur Schläge wirft und den Gegner dazu bringt, hoch zu blocken.

Kyogeki Goutsuiken

Eine weitere großartige Kombination für Kazuya ist der Kyogeki Goutsuiken. Wenn man diagonal zum Gegner und X und O auf der PlayStation oder A und B gedrückt hält, beginnt Kazuya mit einem doppelten Tritt in die Mitte, gefolgt von einem linken und rechten Schlag.

Zorn des Dämons

Der Zorn des Dämons ist eine schnelle Vier-Schlag-Kombination, die den Kopf, den Mittelteil und die Beine in schneller Folge trifft. Das macht diese Kombination für den Gegner schwer vorhersehbar und nimmt ihm etwa ein Viertel seiner Lebenspunkte ab.

Dreifacher Roundhouse-Drehkick

Der Roundhouse-Drehkick ist eine klassische Bewegung aus Kazuyas Arsenal. Wie bei vielen seiner besten Moves beginnt er mit einem Körperbereich – der Mitte – und schwingt nach unten. Es ist ein gefährlicher Move gegen schnelle Kämpfer, aber hervorragend gegen defensive Kämpfer, die sich auf das Blocken in der stehenden Position konzentrieren.

Illusionärer Dämon

Der Illusive Demon erfordert, dass der Spieler nach vorne drückt, gefolgt von einer kleinen Pause, einen Viertelkreis in Richtung des Gegners auf dem D-Pad macht und dann den rechten Tritt zweimal mit Kreis auf der PlayStation oder B auf der Xbox ausführt. Ist ein Low-Spin-Kick, gefolgt von einem hohen Sprungkick. Es ist ein schneller und kraftvoller Angriff, der den Unterkörper angreift, den Gegner von den Füßen holt und mit einem fliegenden Tritt nachsetzt, während er sich in der Luft befindet. Der illusionäre Dämon erfordert, dass der Spieler nach vorne drückt, gefolgt von einer kleinen Pause, einen Viertelkreis in Richtung des Gegners auf dem D-Pad macht und dann den rechten Tritt zweimal mit Kreis auf der PlayStation oder B auf der Xbox ausführt.

Der Illusive Demon erfordert, dass der Spieler nach vorne drückt, dann eine kurze Pause macht, auf dem D-Pad einen Viertelkreis in Richtung des Gegners macht und dann zweimal den rechten Kick mit Kreis auf der PlayStation bzw. B auf der Xbox ausführt.

Mächtige Angriffe mit einem einzigen Treffer

Faust des Donnergottes

Die Donnergott-Faust ist ein weiterer klassischer Originalangriff von Kazuya. Sie ist nicht so tödlich wie in den Vorgängern von Tekken 8, aber sie ist ein ausgezeichneter Scheinangriff, der die Gegner glauben lässt, dass Kazuya tief geht, aber hoch trifft. Wenn der Spieler denselben Befehl ausführt, während sich Kazuya in seiner Teufelsform befindet, führt er den mächtigeren Angriff Verdammnis aus.

Die Verdammnis folgt auf die Donnergott-Faust mit einem Chokeslam aus der Luft und trifft den am Boden liegenden Gegner mit einem fliegenden Hieb. Nach einer kurzen Pause drückt man auf dem D-Pad einen Viertelkreis in Richtung des Gegners und drückt dann die Quadrat-Taste auf der PlayStation bzw. die X-Taste auf der Xbox.

Teufelsfaust

Die Teufelsfaust ist ein schneller und effektiver Angriff, der Kazuya in seine Teufelsform verwandelt. Danach können die Spieler ihre Gegner mit Spezialangriffen im Hitze-/Teufelsform-Modus angreifen.

Der Blitz-Tornado

Der sogenannte Blitz-Tornado ist ein rotierender Rückwärtskick, der mit der Kreis-Taste auf der PlayStation oder der B-Taste auf der Xbox bei gedrückter rechter Kick-Taste ausgeführt wird. Damit verwandelt sich Kazuya in seine Teufelsgestalt und stößt seine Gegner nach hinten. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz aus der Distanz oder nach einem Block.

Blitzschraube Aufwärtshaken

Der Blitzschrauben Uppercut ist ein klassischer Kazuya-Move, der nichts von seiner beeindruckenden Kraft verloren hat. Er fügt immer noch massiven Schaden zu. Allerdings hat der Move eine Aufziehphase, die leider unterbrochen werden kann. Um die Bewegung effektiv zu nutzen, sollten Spieler versuchen, ihre Gegner zu Boden zu bringen und dann den Lightning Screw Uppercut schnell auszuführen. Dazu müssen sie auf dem D-Pad die Taste ‘Weg’ drücken und auf der PlayStation die Tasten ‘Quadrat’ und ‘Kreis’ oder auf der Xbox die Tasten ‘X’ und ‘B’ gedrückt halten. Durch häufiges Anwenden der oben genannten Bewegungen und Kombinationen können sich Tekken-8-Spieler an das Timing und Kazuyas Angriffsstil gut gewöhnen. So können sie ihre einzigartigen Techniken und Kombinationen zusammenstellen oder im Übungsmodus des Spiels kompliziertere Angriffe wie die 10-Schlag-Kombinationen wiederholt üben.