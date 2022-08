Tekken 8 auf der EVO 2022 gezeigt? – Tekken 7-Update verrät mehr

Tekken 7 erschien 2015 für Windows PC, PS4 und Xbox One. - (C) Bandai Namco

Nach dem gestrigen Tekken 7-Turniers bei der EVO 2022, ließ Bandai Namco eine Anspielung fallen, die viele Fans als Ankündigung für Tekken 8 interpretieren. Der Teaser beinhaltete Kazuya Mishimas aus Tekken 1, gefolgt von einem einzelnen Bild eines höhnischen Kazuya mit dem Schriftzug “Get Ready”.

Ob das wirklich die Ankündigung für das nächste Tekken war ist fraglich. Bandai Namco hat vielleicht noch etwas für Tekken 7 übrig und es könnte auch eine Erweiterung sein.

Es gibt nämlich ein kostenloses Tekken 7 Battle-Update, dass am 17. August 2022 veröffentlicht wird und “Balance-Anpassungen” sowie “neue Taktiken” verspricht. Außerdem wird es die “Tekken World Tour 2022” mit den Finale in Amsterdam (Niederlande) zwischen dem 4. und 5. Februar 2023 geben.

Tekken 7 hat bereits einige Jahre am Buckel. Das Kampfspiel erschien am 18. Februar 2015 und ist für PS4, Xbox One und Windows PC erhältlich.

Wann könnte die Ankündigung von Tekken 8 erfolgen?

Wahrscheinlicher wird eine Ankündigung des Nachfolgers von Tekken 7 bei den “The Game Awards 2022” erfolgen. Die Show, die Anfang Dezember stattfinden wird, verspricht immer wieder heiße Videospiel-Ankündigungen.

Woher stammt das Gerücht? Das “Get Ready” für Tekken 8 steht hat der offizielle Twitter-Kanal der “The Game Awards” untermauert.

Ob es sich dabei wirklich um einen Nachfolger oder einem Tekken 1-Remake handelt ist derzeit nicht klar.

