Tales of Vesperia: Definitive Edition wurde vergangenes Wochenende auf der E3 angekündigt, jetzt kann das Game bereits vorbestellt werden.

Original erschien das Game auf der Xbox 360 und erhielt in Japan dann noch einen Release für die PlayStation 3. Aus unbekannten Gründen, schaffte es allerdings Zweiteres nicht zu uns in den Westen. Obwohl die PlayStation 3-Version ein komplettes Voice Act, neue Waffen und viele weitere Dinge enthielt, die nicht in der Xbox 360 Version vorhanden war.

Der Release für Tales of Vesperia: Definitive Edition ist im Dezember diesen Jahres für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant.