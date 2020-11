Take-Two kauft Codemasters

Von offizieller Seite heißt es wohl, dass Take-Two sich den DIRT Entwickler Codemasters kauft… Bei dem Kauf des britischen Rallye-Game-Developers soll es wohl insgesamt um eine Summe von 750 Millionen Pfund (ca 840 Millionen Euro) gehen. Auf diese Summe hat man sich geeinigt und der Deal soll, allem Anschein nach, nächstes Jahr vollzogen werden. Denn in einem Memo an die Investoren heißt es, dass der Merge mit dem ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein wird.

Take-Two kauft ein und das nicht zu knapp. Erst kürzlich sicherten sie sich die Rechte zu FIA World Rallye Championchip und 2019 erst kaufte das Unternehmen Slightly Mad. Letzteres ist das Studio hinter Project Cars und Fast & Furious Crossroads. Es scheint fast als hätte man sich auf Rennspiele fokussiert. Jetzt kauft Take-Two auch noch Developer Codemasters und damit die Rallye Legende DIRT. Dieses wird zwar weiter im selben Haus produziert werden, fährt jedoch künftig unter der 2K Flagge (Die Sport Serie von Take-Two) In beiden Unternehmen zeigt man sich sehr optimistisch und glücklich über diesen Deal. Während von Take-Two Codemasters gelobt wird für die erstaunliche Arbeit und kommerziell erfolgreiche Titel, so freut man sich bei Codemasters auf die neuen Möglichkeiten die sich mit dieser Fusion eröffnen.

Next-gen has arrived and it's never looked so 𝘿𝙄𝙍𝙏𝙮 😉

Treat your shiny new next-gen machine to ultra-fast loading times, up to 120 frames-per-second, gorgeous 4K, and four-player split-screen with #DIRT5 🖐

OUT NOW on #XboxSeriesX & #XboxSeriesS 🛒 https://t.co/coe8QkDyyM pic.twitter.com/w6BgNTojjQ

— Codemasters (@Codemasters) November 10, 2020