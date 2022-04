F1 2022: Weniger “Supercars”, keinen Story-Modus und fast nix Neues?

So detailliert schön ist Spielberg in F1 2021 dargestellt. - (C) Codemasters, EA Sports

Bisher wurde F1 2022 von EA Sports und Codemasters offiziell angekündigt, aber es gibt bereits erste Berichte, was das diesjährige Rennspiel bringen wird. So soll es laut dem Insider Tom Henderson in F1 2022 keinen Story-Modus geben, stattdessen “Supercars”, die es dann auch im Mehrspieler-Modus geben würde.

Wie Henderson auf Xfire ausführt, hat Codemasters seit seinem “vorherigen Leak” intern beschlossen, die Einführung von Supercars in F1 2022 massiv zu reduzieren. Laut Henderson wird Codemasters auf Anfrage des Formula One Management (FOM) keine Supercars im Multiplayer-Modus enthalten. Im Karriere-Modus und beim Zeitrennen sollen sie verfügbar sein.

F1 2022: Ohne Crossplay zum Release

Wie Tom Henderson weiter angibt soll Crossplay, also das miteinander Spielen zwischen den Plattformen, in diesem Spiel eingeführt werden, allerdings als Post-Launch-Update. Der gut informierte Insider hat dafür aber noch keinen ungefähren Zeitraum genannt, weil dies anscheinend auch bei Codemasters noch in der Schwebe hängt.

Nach dem Release soll es auch einige neue Rennstrecken geben, wie Portimao (Algarve International Circuit) und China (Shanghai International Circuit).

Was kommt statt dem Story-Modus?

Den Story-Modus soll es laut Henderson also nicht geben, was gibt es stattdessen? Einen “F1 LIFE-Player-Hub”. Wir sind schon sehr gespannt, was Codemasters daraus machen wird.

Eine gute Nachricht gibt es vor allem für PS5/PS4- und PC-Spieler: VR (Virtual Reality) ist von Start an geplant.

F1 2022 hat bisher keinen Release- oder Enthüllungstermin erhalten. Erst letzten Monat entfernte EA alte F1-Rennspiele von Steam und PlayStation Store.