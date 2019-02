Um sich einen übermäßigen Download zu ersparen – und um ein fesches Cover-Art zu erhalten, kann man sich alternativ auch den Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Switch importieren.

Laut einem Tweet von PlayAsia wird die kommende Switch-Version mit zwei Cartridges ausgeliefert. Das bedeutet, ein Cartridge für Final Fantasy X HD Remaster und eines für Final Fantasy X-2 HD Remaster.

Bei Ausgaben für Japan oder Südkorea enthalten die Exemplare die englische Textausgabe. Im Europa wird Square Enix diese Version, mit zwei Cartridges, nicht anbieten. Dafür darf man sich auf einen größeren Download einstellen.

Good news! Final Fantasy X/X-2 Remaster will be releasing with the games on 2 cartridges!

Buy both games together with English options when you import from Asia!

— Playasia (@playasia) 29. Januar 2019