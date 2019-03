Das Baukastenspiel Super Mario Maker 2 von Nintendo könnte womöglich mit einen eigenen Co-Op-Modus auftrumpfen! Ein japanischer Werbeflyer zu dem Spiel gibt zumindest Informationen dazu. Ob das stimmt?

Auf dem veröffentlichten Flyer ist „Super Luigi“ als 8-Bit Sprite zu sehen. Das Sprite stammt direkt aus Super Mario Bros. Deluxe, in dem Nintendo das Aussehen von Luigi aus Super Mario Bros. überarbeitet hatte. Im ursprünglichen Spiel sahen Mario und Luigi identisch aus, als sie sich eine Feuerblume schnappten. In Super Mario Bros. Deluxe bekam Luigi eine Farbänderung, so dass er, wenn er das Feuerblumen-Power-Up aufsammelte, anders aussah.

Warum sollte Nintendo den Super Mario Bros. Deluxe „8-Bit Super Luigi Sprite“ in Super Mario Maker 2 enthalten?

Zwar gibt es noch keinen offiziellen Grund, aber es würde sicherlich in die Diskussion über 2-Player und Koop einfließen. Viele glauben, dass Super Mario Maker 2 über einen Zwei-Spieler-Modus verfügt. Wenn dies der Fall ist, ist die Einbeziehung von Super Luigi’s Farben von Super Mario Bros. Deluxe sinnvoll. Dies wäre eine einfache Möglichkeit, um zwischen Mario und Luigi zu unterscheiden, wenn beide das Feuerblumen-Power-Up aufnehmen. Wenn Nintendo bei dem ursprünglichen Super Mario Bros. bleiben würde, würden beide Charaktere genau gleich aussehen!

Super Mario Maker 2 erscheint im Juni für den Nintendo Switch.

Erst vor Kurzem feierte der kultige Installateur von Nintendo seinen Mario-Day! Habt ihr davon gewusst?