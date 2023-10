Super Mario Bros. Wonder: Schon die ersten Tricks für unendliche Leben entdeckt!

Nintendo Fakten

Kaum ist Super Mario Bros. Wonder erschienen, gibt es schon die ersten Tipps und Tricks im Internet zu finden. Einer der beliebtesten und auch in jedem 2D Super Mario Abenteuer vorkommenden ist der Trick sich so viele Leben wie man möchte zu holen. Die ersten Tricks dazu, sind bereits im Internet gezeigt worden. Wir stellen dir zwei davon vor.

Kostbare Leben

Ein Leben bedeutet in Super Mario ein Versuch mehr, sollte man scheitern. Diese Leben werden mit 100 Münzen oder einem 1-Up Pilz verdient. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man mit einem Kombo acht Gegner eliminiert. Dies kann mit einem geschossenen Schildkrötenpanzer passieren, der mindestens acht Gegner mit sich reißt. Aber auch wenn man acht Gegner mit Sprüngen ausschaltet ohne den Boden zu berühren, so wird man mit einem weiteren Leben belohnt. So weit, so klar. Nun aber die berühmte Frage, wo sich einer oder mehrere Stellen im Spiel befinden, die eine Art Kettenreaktion auslöst und durch diese Möglichkeit uns massig Leben beschert.

99 Leben

Ein Vorteil hierfür in Super Mario Bros. Wonder ist, dass es keinen Countdown gibt, welcher uns aufhalten könnte, genügend Leben zu holen. Der Nachteil: es gibt in dem Spiel maximal 99 Leben zu holen. Immerhin gibt es noch Leben zu holen. Ein Relikt von früheren Arcade-Videospiel-Zeiten. Beispielsweise hab man sich im aktuellen Sonic Superstars komplett von einer Anzahl Leben zu haben komplett verabschiedet.

Die zwei Möglichkeiten

Möglichkeit 1

In Super Mario Bros. Wonder kann man ein paar Röhren zusammen schieben. Ein aufmerksamer Spieler und Twitter User hat herausgefunden, dass man die Röhren im dritten Level, der ersten Welt, so eng zusammenschieben kann, sodass man einen Schildkrötenpanzer darin platzieren kann. Wenn man darauf springt, landet man immer wieder auf diesem. Es ist allerdings trotzdem nicht so einfach, weil man dazwischen am Rand der Röhre abwärts rutschen muss.

PLEASE TELL ME I'M THE FIRST TO COME UP WITH THIS #SuperMarioBrosWonder #NintendoSwitch pic.twitter.com/p5gi4bv6gr — Drift of the Joy-Con (@DriftCons) October 20, 2023

Möglichkeit 2

Ein weiterer Twitter-User hat herausgefunden, dass man mittels schweben mit dem Abzeichen der Fallschirmkappe, so oft man möchte auf einer gespuckten Nuss der Gegner kann.

It wouldn't be a new Mario game without an infinite 1-up trick. XD Takes a little set-up but it's not too hard! #SuperMarioBrosWonder #NintendoSwitch pic.twitter.com/F5z46fg7YT — Matcha Foxx (@Matcha_Foxx) October 20, 2023

Das sind nur zwei Tricks um sich die 99 Leben in kürzester Zeit am Anfang von Super Mario Bros. Wonder zu holen. Wir sind uns sicher, dass bereits schon weitere Möglichkeiten entdeckt worden sind und vermutlich werden noch viele weitere folgen.

Quelle: x.com via DriftCons, x.com via Matcha_Foxx