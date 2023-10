Super Mario Bros. Wonder wurde vollständig geleaked

Und die ersten Speedruner legen los!

Nintendo Fakten

Weniger als eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung ist Nintendos kommendes Super Mario Bros. Wonder online vollständig geleakt wurden. Einige Spieler haben sogar damit begonnen, Speedruns von einigen Levels des Spiels in den sozialen Netzwerken zu teilen. Der Titel ist eines der am meisten erwarteten Spiele für die Nintendo Switch in diesem Jahr und verspricht viele neue Features, spielbare Charaktere und einzigartige Level. Mario-Fans können das Spiel bereits über Demo-Stationen bei bestimmten Einzelhändlern ausprobieren. Viele konnten somit bereits positive Eindrücke sammeln.

Super Mario Bros. Wonder wird durch einen Leak bereits gespielt

Neben Gelegenheits-Spielern, die sich für die Jump’n’Run-Herausforderungen des Spiels interessieren, wären da natürlich noch Speedrunner, welche die Mechaniken von Super Mario Bros. Wonder beschäftigen. Neue Hilfsmittel, wie beispielsweise die Enterhakenranke, mit der höhere Orte und weit entfernte Vorsprünge erreicht werden können, haben großes Potenzial für die Speedrunning-Community. Auch andere Items können für einen Herausforderungslauf genutzt werden, indem sie einen Teil der Bewegungsmöglichkeiten des Spielers verändern. Fans sollten in den nächsten Tagen jedoch vorsichtig sein, da bereits Videos aus Wonder in den sozialen Medien aufgetaucht sind.

Auf YouTube und Twitter werden bereits jetzt schon zahlreiche Inhalte von Super Mario Bros Wonder gepostet. Einige davon zeigen sogar den Endgegner und das Ende des Spiels. In einigen Videos, die online gestellt wurden, sind sogar Spieler zu sehen, die die Level von Super Mario Bros. Wonder im Schnelldurchlauf absolvieren und bestimmte Level in weniger als einer Minute schaffen. Einer dieser Level wurde auf YouTube gepostet und im Titel des Videos als Weltrekord deklariert, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht wurde.

Diese Leaks stammen wahrscheinlich von Personen, die es geschafft haben, frühe Exemplare des Spiels in die Hände zu bekommen, wahrscheinlich durch einen Händler, der das Erscheinungsdatum des Spiels nicht eingehalten hat. Andere Nutzer haben bemerkt, dass die ROM von Super Mario Bros. Wonder online veröffentlicht wurde, sodass PCs mit Nintendo Switch-Emulatoren den Titel frühzeitig spielen können.