Stray: Exklusives PlayStation-Spiel erscheint im August für Xbox

Zuerst war es nur eine ESRB-Bewertung, nun erscheint der Indie-Titel Stray am 10. August 2023 für Xbox-Konsolen.

Stray erscheint am 10. August 2023 für Xbox Series X/S und Xbox One. - (C) Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio, Xbox - Bildmontage

Stray konnte letztes Jahr auf PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) und Windows PC sein Debüt feiern, nun folgt mehr als ein Jahr später die Xbox-Version der namenlosen Katze. Release-Termin ist der 10. August 2023.

Bereits im vergangenen Mai wurde eine Bewertung des Entertainment Software Ratings Board (ESRB) der Xbox-Version des Plattformer-Spiels entdeckt. Stray wird von BlueTwelve, einen kleinen französischen Spielestudio entwickelt und von Annapurna Interactive veröffentlicht.

Stray: Jetzt kommt die Xbox-Version

Was passiert im Spiel? Stell dir vor, du tauchst in eine atemberaubende postapokalyptische Welt ein, in der du die Kontrolle über eine mutige und neugierige Streunerkatze übernimmst. Stray entführt dich in eine fesselnde Geschichte, in der du dich auf ein Abenteuer begibst, um deine Katzenfamilie zu finden.

Alles beginnt, als die Katze durch ein mysteriöses Loch in eine ummauerte Stadt fällt. Von nun an liegt es an dir, einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden und gleichzeitig mit den erstaunlichen Roboterbewohnern der Stadt in Kontakt zu treten. Diese Roboter sind einzigartig und bringen ihre eigene Geschichte und Persönlichkeit mit sich. Du wirst überrascht sein, wie lebendig und vielfältig sie sind, und du kannst mit ihnen interagieren, um Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu enthüllen und dein eigenes Schicksal zu formen. Die Umgebung ist geprägt von Verfall und Zerstörung, aber auch von verborgenen Schätzen und verborgenen Geheimnissen. Jeder Schritt, den du machst, enthüllt neue Facetten dieser faszinierenden Welt.

Katzenabenteuer mit vielen Auszeichnungen

Dieses außergewöhnliche Spiel wurde nicht nur für zahlreiche Auszeichnungen nominiert, sondern hat auch bereits einige davon gewonnen. Unter anderem erhielt es den begehrten Titel “Bestes Debüt” bei den renommierten Game Developers Choice Awards. Zusätzlich wurde es bei den The Game Awards 2022 sowohl als “Bestes Independent-Spiel” als auch als “Bestes Debüt-Indie-Spiel” ausgezeichnet.

Die Tatsache, dass es sowohl als bestes Independent-Spiel als auch als bestes Debüt-Indie-Spiel ausgezeichnet wurde, verdeutlicht die außergewöhnliche Qualität und den innovativen Ansatz des Spiels. Es hat die Aufmerksamkeit der ganzen Gaming-Welt auf sich gezogen und bewiesen, dass auch unabhängige Entwicklerinnen und Entwickler in der Lage sind, herausragende Spielerlebnisse zu schaffen.

Unser Redakteur Sinan sagte über den Titel: “Stray ist ein gelungener Katzensimulator mit wirklich geschicktem Rätselspaß. Wenn auch ich auf die Attacken der Zurks verzichten könnte, so sind sie eine nette Abwechslung im Spiel.”

Stray soll für Xbox Series X/S und Xbox One am 10. August 2023 erscheinen.