Stray: Ego-Mod lässt dich durch Katzenaugen sehen

Du wolltest schon immer wissen wie du als Katze siehst? Nun, die Ego-Perspektive-Modifikation für Stray lässt dich dem näher kommen. Nun gibt es eine Mod für Stray, die dir die Welt aus den Augen einer Katze zeigt.

Der “Stray First Person Mod” macht genau das, was der Name sagt. Durch Aktivierung wird die Third-Person-Ansicht aus dem Spiel durch eine Kamera ersetzt, die direkt zwischen den Augen der Katze steckt. So hast du die Cyberpunk-Welt von Stray noch nicht gesehen.

Die Modifikation hat natürlich einen Nachteil: Du siehst die Welt immer von unten, weil eine Katze eben so groß ist, wie sie ist.

Wo finde ich die Ego-Mod für Stray? Die Kamera-Modifikation für das Action-Adventure gibt es bei NexusMods.com zum Download, für alle PC-Spieler.

Die Installation ist ziemlich einfach. Lade die Datei herunter und extrahiere sie in den Installationsordner von Stray.

Die Mod ist nicht wirklich perfekt. Es gibt einen Bug, bei dem die Katze plötzlich vor der Kamera erscheint, wenn man zu schnell springt oder rennt. Damit hast du einen Katzenhintern direkt im Bild. Du kannst deine Katze sogar erkennen, wenn du auf Feldvorsprüngen läufst, da die Kamera scheinbar “herausspringt” und nicht im “Kopf der Katze” bleibt.

Übrigens können sich PC-Spieler über andere Mods für Stray freuen. Es gibt sogar einen Multiplayer-Mod für Stray, bei dem mehrere Splitscreens möglich sind. Oder du ladest dir Sailor Moon herunter. Egal was du bevorzugst, die Mod-Community kann es dir bieten.

Stray ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC verfügbar.

