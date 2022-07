Fallout 4: Mod verwandelt Bethesdas RPG in ein Stealth-Spiel

Fallout 4 (c) Bethesda

Fallout 4 ist im Grunde ein solides Spiel, aber erst mit Mods wird aus Bethesdas apokalyptischen Rollenspiel ein vielseitiges Abenteuer. Wenn du die brachiale Offensive lieber meidest und stattdessen deine Gegner still und heimlich um die Ecke bringst, dann ist die Mod “Stealth and Enemy Behavior” von Urania vielleicht genau das Richtige für dich.

Nicht dass in Fallout 4 Stealth keine Option wäre, allerdings kann das Schleichen im Open-World-Spiel schnell für Frust sorgen. So steht in der Mod-Beschreibung:

“Selbst wenn du extrem vorsichtig bist, keine Geräusche zu verursachen, dich in völlig dunklen Ecken aufhältst, Feinde ausschaltest, die weit voneinander entfernt sind, und ihre Leichen versteckst: Wenn ein Feind ein kleines Geräusch von dir hört, kennen sofort alle deine exakte Position.”

Und an der Stelle soll die Mod Abhilfe schaffen.

Fallout 4: Mod garantiert ein besseres Stealth-Erlebnis

Mit der Mod sollen sich die Schleichmechaniken deutlich runder anfühlen. Sie überarbeitet Feindverhalten, Sichtfeld des Feindes sowie seine Suchmechanik. Außerdem passt die Mod den Einfluss von Licht und Dunkelheit an.

Urania verspricht zwar kein Stealth-Niveau aus Spielen wie Ghost Recon, aber das Gameplay soll spürbar ausblancierter und unterhaltsamer ausfallen. Die Mod “Stealth and Enemy Behavior” soll auch mit anderen Mods problemlos laufen, sogar mit anderen Stealth-Mods, allerdings kann das Einfluss auf das Gameplay haben.

Hier siehst du die Mod einmal im Einsatz: