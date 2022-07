Stray bekommt von Fans Multiplayer-Modus spendiert

Du möchtest einen Stray Multiplayer-Modus haben? Du spielst auf PC? Wenn du beide Fragen mit “Ja” beantworten kannst, dann sagen wir dir, wie du dazu kommst.

Ein Stray Split-Screen wurde von Modder KangieDanie entwickelt und ist jetzt erhältlich. Der Mod befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, ermöglicht es dir jedoch, entweder deine Tastatur für einen zweiten Spieler freizugeben oder einen zweiten Controller hinzuzufügen, um die Katzen-Sci-Fi-Plattformer gemeinsam zu erleben.

Stray Multiplayer-Modus bereits früh verfügbar

Die Modding-Community hatte es eilig, immerhin erschien das Spiel erst am 19. Juli – also vor wenigen Tagen. Die Modifikation hat also noch ein paar Fehler. So kann nur der erste Spieler das HUD sehen und es kann auch zu Spielabstürzen kommen, wenn das Level gewechselt wird. Das kann dazu führen, dass man ins Hauptmenü zurückkehren muss, um das Level erneut zu laden. Ansonsten sieht es so aus, als wäre ein echter Stray Multiplayer-Modus im Aufbau, an dem sich auch Entwickler BlueTwelves orientieren könnte.

Was wird benötigt, um die Stray Mod zu installieren?

Lade dir die Dateien von Nexus Mods herunter. Installiere die erforderliche Konfiguration, die PAK-Datei – die deine Eingaben auf zwei verschiedene Controller aufteilt – unter “Stray/Hk_project\Content\Paks\~mods” Unreal Engine Mod Loader: Dieser muss heruntergeladen werden (“UnrealModLoader.exe”). Eine aktuelle Version findest du bei Github.com . Dabei ist es egal wo du es entpackst, du solltest es aber leicht wieder finden. Navigiere zum Paks-Ordner von Stray “Stray\Hk_project\Content\Paks” Erstelle dort einen neuen Ordner namens “LogicMods” Die heruntergeladene Datei “SplitScreenMod.pak” legst du in den “LogicMods”-Ordner ab. Starte die Datei “UnrealModLoader.exe”. Starte Stray.

Sobald du alles nach Vorgabe des Modders getan hast, kannst du die Modifikation mit drücken der Taste F9 im Hauptmenü aktivieren (und nur dort) und einen weiteren Mitspieler hinzufügen. Man kann auch zu viert spielen, aber das ist noch mehr experimentell als zu zweit. Störungen und visuelle Probleme nehmen damit zu.

Der Split-Screen-Multiplayer-Modus für Stray auf Windows PC befindet sich laufend in Arbeit, daher kann es noch einige Tage (oder Wochen) dauern, bis die Mod einwandfrei läuft. Bis dahin gilt wie bei jeder Modifikation: Installation auf eigene Gefahr!

Stray ist jetzt für Windows PC, PS5 und PS4 verfügbar. Wann erscheint Stray für Xbox Series X/S und Nintendo Switch? Die PlayStation-Exklusivität ist auf Zeit. Ob das 6 oder 12 Monate (oder sogar länger) bedeutet ist bis heute nicht klar. Offiziell wurde eine Xbox- oder Switch-Version von Stray bisher nicht bestätigt. Derweilen können wir uns auch mit einer anderen GTA-Stray-Mod auseinandersetzen.

