PS5/PS4-Spieler können Stray kostenlos bekommen (ohne PS Plus)

Stray gibt es direkt zum Release "kostenlos" für PlayStation-Spieler. - (C) Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio, PlayStation - Bildmontage

Auch wenn du kein PS Plus-Abonnent besitzt, kannst du Stray kostenlos für deine PS5 oder PS4 herunterladen. Dank einer 7-tägigen Testmitgliedschaft für das neue PS Plus Extra und Premium.

Erst kürzlich haben wir das Juli-Angebot von PS Plus Extra/Premium kennengelernt, dass 17 weitere Spiele ins Abo bringt, die morgen am 19. Juli starten. Für all jene, die die neuen Modelle noch nicht kennen und haben, gibt es gerade eine 7-tägige Testphase für neue Benutzer.

WERBUNG

Stray und viele andere Spiele für PS5/PS4 kostenlos ausprobieren

Wie komme ich dazu? Durch das Aufrufen einer speziellen PS Plus-Registerkarte auf der PlayStation Store-Webseite. Dort wählst du die Kachel “1-Monats-Abonnement” und startest die 7-Tage-Testphase.

Was wird benötigt? Für die Registrierung ist eine Kreditkarte erforderlich.

Du musst das Abonnement nicht verlängern, wenn du nicht möchtest. Du kannst das Abo am besten gleich nach Beginn der kostenlose Probezeit kündigen, dadurch entstehen für dich keine Kosten. Und schon wanderst du im Cyberpunk-Abenteuer Stray als Katze durch die Straßen.

Zugriff auf über 700 PlayStation-Spiele

In 7 Tagen wirst du wahrscheinlich nicht alle schaffen, immerhin gibt es über 700 Spiele zum Entdecken. Der Katalog umfasst 400 PS4- und PS5-Spiele sowie eine Auswahl von PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen.

Wie bekomme ich PS Plus Premium günstiger? PlayStation Plus Premium kostet im Monat 16,99 Euro, es geht aber günstiger! Das Jahresabo kostet 119,99 Euro, als “nur” noch 9,99 Euro pro Monat. Das 3 Monats-Abo bekommst du für 49,99 Euro oder umgerechnet für 16,66 Euro monatliche Kosten.

Neben Stray starten übrigens morgen auch Spiele wie Final Fantasy 7 Remake (Intergrade), Marvel’s Avengers und 5 Assassin’s Creed-Spiele.