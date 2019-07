Wenn auch Sie interessiert an den beliebtesten und spannendsten Videospielen sind, dann sollten Sie sich das Final Fantasy XIV von Shadowbringers etwas näher unter die Lupe nehmen. Abenteuer und Spannung sind Ihnen mit diesem Spiel garantiert.

Im Jahre 2010 wurde mit Final Fantasy XIV ein Meilenstein der Online Role Playing Games geschaffen. Damals wird dieses Spiel jedoch nur für den PC geeignet. Zudem hatte es das Spiel am Anfang sehr schwer. Trotz mäßigen Erfolg gaben es die Hersteller von Square Enix nicht auf. Der Titel des Spiels wurde also komplett überarbeitet. Nach 3 Jahren erschien es dann mit einem neuen Namen, nämlich Final Fantasy XIV „ A Realm Reborn". Das Spiel eignet sich für die Playstation 4, Playstation 3 als auch für den PC. Dieses Spiel konnte auch die größten Kritiker überzeugen. Es wurde zu den besten Spielen überhaupt gewählt. Im Jahre 2015 ging es weiter mit der Erweiterung Heavensward, welches ebenfalls ein Durchbruch war. 2 Jahre später im Jahre 2017 kam das Spiel Stormblood heraus. Auch dieses konnte mit mehreren Spitzenbewertungen allemal überzeugen. Schnell wurden mehrere Millionen Menschen auf dieses Spiel aufmerksam. Viele Menschen fragen sich jedoch, worum es beim Spiel Final Fantasy XIV eigentlich geht.

Die Handlung

Es handelt sich zu Beginn des Spiels um eine sogenannte Göttergeschichte. Insgesamt wachten 12 Götter über Eorzeas, eine Region, die sich in der Welt Hydaelyn befindet. Allerdings übernahm 15 Jahre vorher eine mysteriöse Armee dieses Land. Durch Zerstörung der Stadtstaaten ist man dazu gezwungen alle Kräfte zur Verteidigung e,inzusetzen. Im Spiel erwachen Sie sozusagen in einem Körper eines selbsterstellen und spannenden Abenteuer. Wer sich für dieses Spiel entscheiden möchte, sollte in erster Hinsicht wissen, dass Sie für Frieden sorgen müssen, denn nur so können Sie auch ans Ziel kommen. Durch verschiedene Heldentaten können Sie schnell aufsteigen. Passen Sie jedoch auf, dass Sie nicht verraten werden. Auch der Vernichtung der kompletten Welt droht. Sie allein sind dafür verantwortlich diese zu retten. Spannung, Action und Spaß sind Ihnen mit diesem Spiel allemal garantiert.

Durch Heavensward haben Sie zudem die Möglichkeit die Bergfeste Isghard anschließend zu bereisen. Besser gesagt, Sie sollten eigentlich dahin fliehen. Dadurch die Heldentruppe komplett zerstört wurde, haben Sie ebenfalls das zu Hause verloren. Es bleibt Ihnen daher nichts anderes übrig als endlich zu flüchten. Jedoch müssen Sie auch wissen, dass in Ishgard bereits seit vielen Tausend Jahren Krieg herrscht. In diesem Krieg lernen Sie Menschen, mit ultimativer Macht und den unterschiedlichsten Kräften kennen. Sie müssen in diesen Spielen also nichts anderes tun als Frieden zu suchen, was nicht für jeden Spieler sehr einfach ist.

Das Spiel eignet sich für alle unterschiedlichen Altersgruppen sehr gut und kann direkt im Internet erworben werden. Wenn auch Sie abenteuerlustig sind und spannende Spiele bevorzugen, dann sind Sie mit diesem Spiel allemal gut beraten. Wir garantieren Ihnen, dass Ihnen mit Final Fantasy XIV-Shadowbringers auf keinen Fall langweilig wird.