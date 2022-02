Steam ändert die Regeln zu Spielrabatten

Immer mehr Spieler für Steam! Ein Rekord jagt den nächsten! - (C) Steam - Bildmontage DG

Steam ändert die Art und Weise, wie Deals abgewickelt werden. Aber das ist keine bedrohliche Veränderung, sondern eher eine, die allen zugute kommt, indem Steam einige klare Grundregeln aufstellt.

Steam kündigte Anfang Februar an, die erforderliche Cooldown-Zeit zwischen den Verkäufen von sechs Wochen auf vier Wochen (oder 28 Tage) zu verkürzen. Sie erwähnten auch, dass später weitere Änderungen angekündigt würden und diese Änderungen jetzt auf der Partnerseite von Steam eingesehen werden können.

Die größte und bemerkenswerteste Änderung sind die Grenzen, wie hoch oder wie gering ein Rabatt sein kann. Ab dem 28. März 2022 beträgt der größte Rabatt, der auf Steam angeboten werden kann, 90 %, während der kleinste Rabatt 10 % beträgt. Das heißt natürlich, dass es Witcher 3 nicht mehr mit einem Rabatt von 95% zu kauen geben wird, allerdings können so auch Entwickler nicht mehr ihr Spiel in die Angebotsliste packen und nur 1% Rabatt gewähren.

Preise von Spielen können sich nicht ändern, wenn ein Rabatt gewährt wird und Rabatte können nicht länger als zwei Wochen oder kürzer als einen Tag dauern. Rabattzeiträume gelten auch für kuratierte Aktionen wie Daily Deals, Midweek Madness, Weekend Deals und Publisher Weekends. Nur große Sales wie Lunar New Year, Summer, Autumn und Winter Sale bilden hier eine Ausnahme.

Die vollständige Liste der Nutzungsbedingungen findet man hier auf der Steamworks-Dokumentationsseite.

In der Zwischenzeit läuft das Steam Next Fest mit einer ganzen Woche voller Demos, Gameplay-Enthüllungen, Tutorials, Livestreams, Entwickler-Chats und natürlich Rabatten auf neue und kommende Spiele. Das diesjährige Next Fest wird über 600 Gameplay-Demos bringen. Auch die Auslieferung der Steam Decks steht bald an.