Starfield 2: Was der Nachfolger bringen könnte und wann er erscheint

Starfield hat mit seiner riesigen offenen Welt und dem Sci-Fi-Thema viele Spieler begeistert. Ein Nachfolger könnte gezielt an den Stärken des Originals anknüpfen und bekannte Schwächen beheben. Der ehemalige Entwickler Bruce Nesmith verriet in einem Interview, dass Bethesda in einem möglichen Starfield 2 sowohl die Technologien als auch das Spielkonzept noch besser umsetzen könnte, was zu einem beeindruckenden Ergebnis führen würde.

Mit einem Fokus auf die Wünsche der Community könnte eine Fortsetzung zu Starfield tiefergehende Anpassungen und personalisierte Inhalte bieten. Außerdem könnten die Weltraumerkundung und die Interaktion mit außerirdischen Lebensformen deutlich erweitert werden. Mehr Handlungsfreiheit und eine noch lebendigere Welt wären zwei Elemente, die das Spielerlebnis auf das nächste Level bringen könnten.

Exklusiv für Xbox?

Falls ein zweiter Teil realisiert wird, könnte er, wie schon das Original, exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen. Microsofts Übernahme von Bethesda macht diese Ausrichtung wahrscheinlich, was Starfield 2 zu einem großen Trumpf für die Xbox-Community machen könnte.

Der bisherige Erfolg von Starfield zeigt, dass Bethesda seine Stärken in die Sci-Fi-Richtung ausweiten kann. Mit der Erfahrung aus dem ersten Teil und dem Feedback der Community könnte Bethesda einen Nachfolger entwickeln, der neue Maßstäbe setzt und möglicherweise die Zukunft der Studio-Entwicklungen beeinflusst.

Wann erscheint Starfield 2?

Eine realistische Schätzung für den Release von Starfield 2 wäre frühestens ab 2030. Bethesda ist bekannt für seine langwierigen Entwicklungsprozesse, und da der erste Teil von Starfield erst „kürzlich“ veröffentlicht wurde, benötigt das Studio Zeit, um auf Basis des Spielerfeedbacks weiterzuentwickeln. Auch die Planung und Produktion einer komplexen Open-World-Fortsetzung erfordert intensive Arbeit.

Zusätzlich könnte Microsoft, als Mutterkonzern von Bethesda, auf einen exklusiven Konsolenrelease setzen, um das Spiel für die nächste Generation der Xbox zu optimieren. Ein Release in fünf bis sieben Jahren könnte zudem sicherstellen, dass Bethesda genügend Zeit hat, alle neuen Features sorgfältig zu integrieren und Starfield 2 zu einem echten Vorzeigespiel für die Plattform zu machen. Aktuell arbeitet Bethesda an The Elder Scrolls VI. Auch schon ziemlich lange, allerdings gibt es noch keinen Release-Termin. Experten gehen davon aus, dass die Veröffentlichung von TES6 frühestens 2026 erfolgen wird. Eher 2027, da es sich um ein großes Rollenspiel handelt und das „Polieren“ wohl etwas länger dauern wird.

Erst vor wenigen Wochen erhielt Starfield ein umfassendes Update mit Shattered Space. Außerdem brachte die Erweiterung über 50 neue Orte ins Spiel. Es stellt sich die Frage ob ein Starfield 2 überhaupt sinnvoll ist, wenn man das eigentliche Spiel ständig erweitern könnte.

