Stardew Valley: Physische Version für Switch 2 erscheint 2027

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer Stardew Valley auf der Nintendo Switch 2 lieber im Regal stehen hat, bekommt bald die passende Gelegenheit. Für die Switch-2-Version des beliebten Farming-Rollenspiels wurde jetzt eine physische Edition angekündigt. Die Vorbestellungen sind bereits gestartet, bis zum Versand müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden.

Die physische Version soll am 5. Februar 2027 ausgeliefert werden. Verantwortlich für die Veröffentlichung ist Fangamer, das bereits die physische Switch-Version von Stardew Valley anbietet.

Was steckt in der Box?

Die Edition enthält das komplette Stardew Valley inklusive des Upgrade-Pakets für Nintendo Switch 2. Auf dem Modul befindet sich Version 1.6, anschließend können weitere kostenlose Updates heruntergeladen werden.

Eine nette Besonderheit gibt es außerdem für Sammler: Jeder Ausgabe liegt ein 18-seitiges, vollständig illustriertes Handbuch bei. Gerade bei einem Indie-Spiel wie Stardew Valley ist das eine schöne Ergänzung, nachdem gedruckte Handbücher bei modernen Spielen inzwischen eher die Ausnahme sind. Die physische Ausgabe ist zudem mit der ursprünglichen Nintendo Switch kompatibel.

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Was bringt die Switch-2-Version?

Die Nintendo Switch 2 Edition bietet gegenüber der ursprünglichen Switch-Fassung technische Verbesserungen und zusätzliche Funktionen. Dazu gehören unter anderem eine höhere Auflösung und verbesserte Möglichkeiten für den Mehrspieler-Modus.

Wer bereits die Switch-Version besitzt, muss das Spiel allerdings nicht noch einmal kaufen. Die Switch-2-Funktionen können über das entsprechende Upgrade-Paket genutzt werden. Für Sammler ist die neue physische Ausgabe trotzdem interessant, weil sie erstmals die Switch-2-Version direkt auf einem Datenträger beziehungsweise Modul ins Regal bringt.

Vorbestellen und lange warten

Der Preis für die Standardausgabe liegt laut Fangamer bei 39 US-Dollar. In Europa wird die Verfügbarkeit beziehungsweise der genaue Preis je nach Region festgelegt. Der eigentliche Haken ist damit weniger der Inhalt als der Erscheinungstermin: Die physische Switch-2-Version kommt erst Anfang 2027.

Für Fans von Stardew Valley, die digitale Spiele nicht besonders mögen, dürfte sich das Warten trotzdem lohnen. Die Kombination aus Switch-2-Version, gedrucktem Handbuch und physischer Verpackung macht die Edition zu einer interessanten Ergänzung für die Sammlung.

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