Stardew Valley plötzlich in 3D und VR: Fan-Mod begeistert die Community

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Stardew Valley gehört auch zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung zu den beliebtesten Indie-Spielen überhaupt. Dank einer riesigen Modding-Community erscheinen regelmäßig neue Inhalte – doch ein aktuelles Fan-Projekt hebt sich deutlich von der Masse ab. Ein Modder arbeitet derzeit daran, den Farming-Hit vollständig in 3D und sogar Virtual Reality spielbar zu machen.

Die Mod mit dem Namen The Third Dimension stammt vom bekannten Stardew-Modder spacechase0 (kittycatcasey). Erste Videos zeigen bereits, wie Spieler ihre Farm aus der Ego-Perspektive erkunden, Felder bestellen, mit Dorfbewohnern sprechen oder sogar in VR durch Pelican Town laufen können. Das Projekt befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, sorgt aber bereits jetzt für große Aufmerksamkeit.

Vom Pixelspiel zur 3D-Welt

Anstatt die bekannte Vogelperspektive beizubehalten, versetzt die Mod die Spieler direkt in die Welt von Stardew Valley. Häuser, Felder und Landschaften erhalten eine dreidimensionale Darstellung, während sich die Kamera frei bewegen lässt.

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Aktuell bestehen viele Objekte und Figuren allerdings noch aus den bekannten 2D-Sprites. Diese drehen sich automatisch mit der Kamera mit, wodurch NPCs, Pflanzen oder Briefkästen den Spieler ständig „ansehen“. Genau dieser Effekt sorgt derzeit für gemischte Reaktionen – manche finden ihn charmant, andere eher unheimlich.

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Laut dem Entwickler ist das jedoch nur eine Übergangslösung. Langfristig sollen möglichst viele Objekte eigene 3D-Modelle erhalten, wodurch die Welt deutlich natürlicher wirken soll.

Auch Virtual Reality wird unterstützt

Besonders beeindruckend ist die geplante VR-Unterstützung. In ersten Demonstrationen lassen sich die Farm und ihre Umgebung bereits mit einem VR-Headset erkunden. Spieler können Pflanzen aus nächster Nähe betrachten, Werkzeuge benutzen oder gegen Monster kämpfen – alles aus der Ich-Perspektive.

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Ein fertiges Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. Die Mod befindet sich weiterhin im Proof-of-Concept-Stadium und dient zunächst als technischer Machbarkeitsnachweis. Trotzdem zeigt das Projekt eindrucksvoll, welches Potenzial in der Modding-Szene steckt.

Die Community ist fasziniert

Die ersten Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Viele Fans sprechen von einer völlig neuen Art, Stardew Valley zu erleben. Besonders die Möglichkeit, die eigene Farm endlich aus Augenhöhe zu erkunden, begeistert zahlreiche Spieler.