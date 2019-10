Star Wars: Warum Ewoks und nicht Wookies dem Imperium Ärger machten

Eigentlich sollten es Wookiees sein die im ursprünglich letzten Film der Star Wars-Trilogie im Jahre 1983, dem Imperium einen vernichtenden Schlag versetzen sollte. Doch letztendlich wurden Sie durch Ewoks ersetzt.

Ihre Einführung in Rückkehr der Jedi Ritter ist immer noch ein stetig diskutiertes Thema unter Star Wars-Fans

Von vielen werden Sie als bloßes Marketingelement angesehen, was wenn man ganz ehrlich ist, nicht weit von der Wahrheit entfernt ist. Nach ihrem ersten Auftritt in Rückkehr der Jedi Ritter traten die kleinen Fellbüschel noch in zwei TV-Film Produktionen auf – Ewoks – Die Karawane der Tapferen und Ewoks: Kampf um Endor-, die ihrem bereits geschädigten Ruf nicht unbedingt geholfen haben.

Aber die Ureinwohner Endors waren nicht Teil von George Lucas‘ ursprünglicher Idee für Episode VI

Eigentlich sollten Wookiees Teil des Kampfes sein. Doch dieser Entscheidung lagen einige Hindernisse im Weg. Ursprünglich stellte sich Lucas die Wookiees als primitive Spezies vor. In einem frühen Entwurf für Eine Neue Hoffnung endete der Film mit einem Kampf zwischen dem Imperium und einer Gruppe von Wookiees, der sich jedoch für den ersten Film als zu kompliziert herausstellte. Anstatt also einer ganzen Gesellschaft Wookiees zu präsentieren, entschied er sich für bloß einen: Chewbacca.

Mit dem voranschreiten der Filmreihe, entwickelte sich auch Chewbacca jedoch weiter und die Vorstellung dass Wookiees ein primitives Volk seien, passte nicht mehr. Als Lucas dann die Gelegenheit hatte, die Schlacht, die er im ersten Film haben wollte, geschehen zu lassen, tauschte er einfach Wookiees gegen ihre kleineren Cousins den Ewoks aus.

Ewoks sind jedoch nicht nur deshalb umstritten, weil sie sehr vermarktbar waren, sondern auch, weil viele Fans es für absurd hielten, dass eine primitive Rasse kleiner Fell Knäuel, die mit nicht mehr als Stöcken und Steinen bewaffnet, die Truppen des Imperiums besiegen könnten.

Lucas hat die Ewoks zwar immer verteidigt und gesagt, Sie seien ja bloß das Ablenkungsmanöver für die imperialen Truppen gewesen und ein wirklicher Gewinn sei es ja nicht gewesen – und es ginge viel mehr um die bewiesene Teamarbeit, doch selbe Person hat auch behauptet, Jar-Jar Binks sei eine großartige Idee gewesen …

Bis heute ist Die Rückkehr der Jedi Ritter der einzige Auftritt der Ewoks im Star Wars Kanon. Aber es war mehr als genug, um bei Star Wars-Fans einen dauerhaften Eindruck zu hinterlassen. Dieses Video bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt:

Ganz einfach gesagt: Entweder man liebt sie oder man hasst sie!

Trotzdem, ist es interessant sich vorzustellen, wie die große Schlacht in Rückkehr der Jedi Ritter mit Wookiees statt mit Ewoks hätte verlaufen können, aber nicht mit dem primitiven Typ von Wookiees, den Lucas ursprünglich vorgestellt hatte – den technisch versierten Wookiees im Chewbacca-Stil dynamischer als die Ewoks, die mit ihren Waffen herumrennen, aber sie hätten wohl nicht so viel (ungewollte) Komik in den Film gebracht wie sie es nun mal getan haben.