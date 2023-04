STAR WARS: The Bad Batch erhält eine finale dritte Staffel

Die Story der Klone ist noch nicht zu Ende erzählt.

Star Wars: The Bad Batch ab 4. Mai 2021 auf Disney+. LucasFilm Games könnte auch dafür ein Videospiel bringen. - (C) Disney, LucasFilm; Bildmontage: DailyGame

Es ist offiziell – The Bad Batch wird für eine 3 und finale Staffel zurückkehren. Während eines Panels bei der Star Wars Celebration in London wurde die beliebte Star Wars Zeichentrickserie offiziell für eine dritte Staffel verlängert.

„Ich kann sagen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist“, sagte die Autorin der Serie, Jennifer Corbett. „The Bad Batch wird für eine dritte und letzte Staffel zurück sein.“

WERBUNG

Der Ankündigung folgte ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende dritte Staffel, in der anscheinend auch der mandalorianische Charakter Fennec Shand zu sehen ist. The Bad Batch folgt den Heldentaten von Clone Force 99, einer Gruppe fehlerhafter Clone Troopers, die sich während Order 66 nicht gegen die Jedi gestellt haben. Diese Elitetruppe, die vor dem Imperium flüchtet, übernimmt Söldnermissionen in der ganzen Galaxie und versucht gleichzeitig, den Fängen ihrer imperialen Schöpfer zu entkommen. Am Ende der zweiten Staffel stießen sie jedoch auf erheblichen Gegenwind.

SPOILERWARNUNG für die zweite Staffel von The Bad Batch

Der Fanfavorit Tech hat sich im Finale der zweiten Staffel offensichtlich für seine Kammeraden geopfert während diesen die Befreiung von Crosshair gelang.

„Niemals in meinen kühnsten Träumen hätte ich erwartet, dass wir jemanden aus dem Batch verlieren würden“, sagte Omega-Synchronsprecherin Michelle Ang. „Das Drehbuch zu lesen und es kommen zu spüren, war wie: ‚Nein, wirklich? Das kann nicht sein!‘ Er kommt zumindest in dieser Folge nicht mehr zurück, es war wirklich emotional.“

Unabhängig davon, ob Tech zurückkehrt oder nicht, wird Omega wahrscheinlich zumindest für eine Weile ohne ihre widerwillige Vaterfigur auskommen müssen. Staffel 3 dürfte somit auch große Veränderungen für Omega bedeuten.

„Es macht Sinn – zumindest fühlt sich die Reise, die Omega mit Tech hatte, wie ein starker, vollständiger Bogen an“, fügte sie hinzu. „Wir haben uns besser verstanden, er wurde seine Version eines großen Bruders. Tech hat den größten Teil seines technischen Wissens und all dieses Zeug weitergegeben – Omega hat das alles wirklich absorbiert.“ „Es fällt mir schwer, mich von einem der Klone zu verabschieden“, sagte Techs Synchronsprecher Dee Bradley Baker. „Aber eine, die eine so etablierte Geschichte hat und mit der ich mehr als mit jedem der Klone zu tun habe, ist nicht einfach. Ich versuche, mich mit dem Gedanken zu trösten, dass sein Opfer heroisch und absichtlich war und nicht weniger, als es sich jeder Klon wünschen würde ihr letzter Moment des Dienstes für ihre Kameraden. Es ist so heroisch choreografiert, dass es mich wirklich umgehauen hat.“

Die ersten beiden Staffeln von The Bad Batch könnt ihr auf Disney+ streamen.