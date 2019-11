Star Wars Battlefront 2: Rise of the Skywalker-Content kommt im Dezember

Star Wars Battlefront 2 hat seit seinem katastrophalen Start einen langen Weg zurückgelegt. Die Kontroverse um Lootboxen im Action-Spiel hat Regierungen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, Lootboxen in Videospielen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Entwickler haben ihr Bestes getan, um diese hinter sich zu lassen, während sie neue Inhalte entwickeln. Im Dezember wird es zwei neue Inhalte geben, von denen eines einige mit Spannung erwartete DLCs liefern wird.

Es wurde bestätigt, dass eines der Star Wars Battlefront 2-Updates vom 2. Dezember Rise of Skywalker-Inhalte enthalten werden, die an den kommenden Film anknüpfen. Was genau dieser Inhalt zeigt, bleibt abzuwarten, aber wir sollten mehr darüber erfahren, wenn wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Update vor der Premiere des Films Rise of Skywalker veröffentlicht wird. Die neunte Episode der Star Wars-Saga wird am Freitag, den 20. Dezember, in Kinos auf der ganzen Welt uraufgeführt. Fans sollten also mit dem DLC ein oder zwei Wochen früher rechnen können Dies war zumindest bei früheren Filmkopplungen für Star Wars Battlefront-Spiele der Fall.

We've also got some news regarding our content updates.

🗓️ Nov update now arrives first week of Dec

⏭️ A second update in Dec will follow

✂️ No cut content, just dates moving

🎉 Dec will be a celebration month for us, headlined by Star Wars: The Rise of Skywalker content pic.twitter.com/aK3FW2ZBfp

— Ben Walke (@BenWalke) November 4, 2019