Star Wars: Der Aufstieg von Skywalker Trailer – Die Saga geht zu Ende

(C) Lucasfilm

Der neueste Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker ist offiziell online verfügbar. So schwierig das auch zu glauben sein mag, der Film ist nur noch ein paar Monate von den Kinos entfernt und beendet die Fortsetzung der Trilogie und die Skywalker-Saga insgesamt. In einer für Lucasfilm typischen Geschäftspraxis haben sie für ihren neuesten Blockbuster eine weitere äußerst geheime Marketingkampagne zusammengestellt, die so gut wie nichts über die Handlung des Films verrät.

Bisher hat man über Star Wars 9 so gut wie nichts erfahren. Vermutungen oder Gerüchte. Eindrücke oder Gerüchte. Das in dieser Reihenfolge, bekam man vom Netz spendiert. Nun haben wir heute einen finalen Trailer erhalten, der etwas mehr “Fleisch” hat, als die vorherigen.

Heute hat Lucasfilm den letzten Trailer zu Rise of Skywalker sowie ein neues Poster veröffentlicht. Seht es euch in Ruhe (nochmal) an.

Der Trailer

Während dies der umfangreichste bisher veröffentlichte Blick auf The Rise of Skywalker ist, folgt er mehr oder weniger der gleichen Grundformel der beiden vorausgegangenen Trailer, wobei die tatsächlichen Einzelheiten der Handlung auf ein Minimum beschränkt bleiben. Stattdessen besteht es hauptsächlich aus absichtlich vagen / allgemeinen Aussagen aus den vier Hauptfiguren der Trilogie sowie aus mehreren nicht kontextbezogenen Sequenzen und Einstellungen, die die epischen Action-Fans necken. Die Art der Mission des Widerstands ist nach wie vor unbekannt, ebenso wie der Masterplan von Kaiser Palpatine. Noch einmal, der zurückkehrende Bösewicht ist in ein Geheimnis gehüllt, obwohl seine körperliche Erscheinung gegen Ende mit einem Schuss gehänselt wird. Es überrascht nicht, dass Lucasfilm zu diesem Zeitpunkt und aus gutem Grund sehr vorsichtig mit Palpatine umgeht.

Das Filmplakat

Es versteht sich auch von selbst, dass der Star Wars 9-Trailer eine äußerst emotionale Angelegenheit ist, bei der die legendäre Musik und die atemberaubenden Bilder des Franchises hervorragend zur Geltung kommen. Disney hämmert darauf hin, dies ist das endgültige Ende der Skywalker-Saga, und genau wie bei Endgame davor wird es jetzt J.J. Abrams tun. Bereits einer der meist diskutierten Momente des Trailers ist C-3POs tränenreicher Abschied von seinen Freunden. Auch Droiden müssen für die letzte Schlacht draufgehen. Nach dem Stolpern an den Kinokassen von Solo, ist Star Wars wieder auf dem Vormarsch, und The Rise of Skywalker steht kurz davor, das Kinoereignis der Weihnachtszeit zu werden.