Auf der D23 zeigte uns Lucasfilm einen Werdegang durch die Geschichte von Star Wars. Bis zur 1:09 Minute im neuesten Video, dass bereits über 5 Millionen Menschen gesehen haben, sehen wir Ausschnitte aus der alten Trilogie. Doch danach kommen Bilder zu Star Wars 9. Was haben wir wirklich gesehen?

Das besagte Video findet ihr unterhalb der Meldung. Doch The Rise of Skywalker, zu deutsch der Aufstieg des Skywalkers, sieht zumindest nach diesen Bildern aus wie Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nur eben mit Rey als Hauptdarstellerin, statt Luke. Filmemacher J.J. Abrams verlässt wie zuvor in Das Erwachen der Macht nicht die Erfolgsformel. Doch mit wem kämpft der Widerstand überhaupt? Immerhin passte nach The Last Jedi die ganze Rebellion in einen einzigen Millenium Falken.

Die Meinungen zu The Last Jedi gehen weit auseinander. Sogar bei uns im DailyGame-Team. Für den einen der beste Star Wars-Film seit 1980. Für andere der schlechteste Ableger der Saga überhaupt. Meine Meinung dazu? The Last Jedi war unlogisch, grottenschlecht und hat auf die Jedi-Saga eine fette Wurscht abgelassen. Und obwohl The Rise of Skywalker wieder wie ein Remake von Die Rückkehr der Jedi-Ritter aussieht: Ich mag es.

Ich kann es gar nicht erwarten im Kino zu sitzen. The Force Awakens war so als hätte man dem Buben, nun erwachsen, seinen Lieblingsteddy (gewaschen und aufpoliert) zurückgegeben, den er irgendwann im Kindergarten verloren hat. Man wusste was man bekommt, aber alles war so neu. Vielleicht habe ich mich von den Spezial-Effekten und den epischen Momenten täuschen lassen, ja sogar der Tod von Han Solo, sogar den konnte ich verzeihen. Wie kann ich nur?

Eine Bilder-Strecke zu Star Wars 9

Eine große Schlacht steht uns bevor. Im Weltall. Woher ich das alles weiß? Natürlich aus diesem Bild. Die letzten X-Wings, Y-Wings und der Millenium Falke stehen zusammen.

Noch mehr kleinere Schiffe kommen. Die sich wahrscheinlich tausenden Tie-Fightern gegenüberstehen. Sogar ein Schlachtkreuzer konnte noch aufgetrieben werden. Woher kommen die Schiffe bloß? Hoffentlich haben sie diese unnötigen Bomber aus The Last Jedi nicht dabei. Die werden doch eh nur abgeschossen.

Und jetzt die Gegenseite. Natürlich fesch in Reih und Glied aufgestellt. Die Bilder wirken schon ein wenig als hätte J.J. gesagt:

„Wir brauchen noch mehr Sternenzerstörer. Nein, noch mehr… Gib mir den Kopierstempel. Da noch eine Reihe, da noch eine und dort noch eine Reihe…“

Scheiße sind das wirklich viele! Wieso versammeln sie sich? Um den „neuen“ Todesstern zu schützen?

Davor noch ein Lichtschwerter-Kampf zwischen Rey und Kylo Ren. Das sollte irgendwann am Anfang des Films passieren. Wie Rey und ihre Freunde von dort entkommen? Sicherlich müssen sie am alten Todesstern auf Endor etwas finden, dass sie brauchen um den Widerstand zusammenzubekommen und um die Erste Ordnung aufzuhalten.

Ein Disney-Film ohne Happy End?

Das letzte Bild das ich vom Video „gescreenshotet“ habe zeigt Rey in dunkler Kutte mit einem Doppel-Lichtschwert, dass man zusammenstecken kann. Nun hat sie endlich auch ihr eigenes Lichtschwert. So wie Luke in Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und sie ist auch so schön schwarz angezogen, wie Luke damals.

Das klingt vielleicht jetzt komisch: Aber ich freue mich wie der Bub, der seinen gewaschene, aufpolierte und wieder zusammengebaute Enterprise NCC-1701-D, den ihm seine Schwester in der Volksschule zerstört hat, wieder bekommt.

Vielleicht, aber nur vielleicht, schafft es Disney dieses Mal: Kein Happy End. Ich will eine böse Rey. Die alles zerstört. Alles. Den Widerstand. Die Sith. Ich will eine 3-Stunden-Star Wars-Oper.

Und hier der Trailer. Wie gesagt, ab 1:09 geht’s mit den neuen Bildern so richtig los. Viel ist es nicht…

… aber für diesen Artikel hat es gereicht.