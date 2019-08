Neues Bildmaterial aus Star Wars: Rise of Skywalker zeigt Rey (Daisy Ridley), wie sie Finn (John Boyega) zurücklässt, und die Rückkehr von Darth Vaders Maske. Die Vorfreude auf das letzte Kapitel der Skywalker-Saga wächst, und Fans der Galaxis sind weit, weit weg, um neue Details zu erfahren. Das war jedoch so schwierig wie nie zuvor, mit dem Geheimnishalter J.J. Abrams. Ein bisschen mehr wollen wir schon wissen.

Was wir über Star Wars wissen: The Rise of Skywalker stammt größtenteils aus der Verkleidung des Films bei Star Wars Celebration Anfang dieses Jahres. Hier diskutierten die Besetzung und Abrams den Film und debütierten den ersten Star Wars: The Rise of Skywalker-Trailer.

Wir kennen nur einen Trailer. Dieser wurde im April auf der Star Wars Celebration enthüllt. Seit dem gibt es nur eine Diskussion über den Film, wobei bekannt gegeben wurde, dass der Imperator (Ian McDiarmid) zurückkehrt.

Einer der anderen wichtigen Aspekte des Panels war jedoch, dass Abrams über Rey, Finn und Poe (Oscar Isaac) sprach, die gemeinsam ein Abenteuer erlebten.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier für D23 zeigte Disney eine kleine Auswahl verschiedener Projekte, sowohl alter als auch kommender. Es wurden neue Aufnahmen des Haupttrios und von Kylo Ren (Adam Driver) gezeigt, mit einer neuen Dialoglinie von Rey, die sie dazu brachte, sich vom Team zu trennen. Im Gespräch mit Finn sagt sie: „Es ist zu gefährlich. Ich muss alleine gehen.“ Das Filmmaterial enthielt jedoch auch eine kurze Aufnahme von Darth Vaders Maske.

Vaders Maske spielte eine wichtige Rolle in Star Wars: The Force Awakens, fehlte dann aber völlig in Star Wars: The Last Jedi. Da es sich um einen Thread handelte, den Abrams eingerichtet hat, ist es nicht verwunderlich, dass er ihn für Star Wars 9 zurückbringt. Als er zuvor auf dem Bildschirm zu sehen war, befand er sich im Besitz von Kylo Ren, der damit zu sprechen versuchte. Als er Snoke in The Last Jedi tötete und als Oberster Anführer des Ersten Ordens auftrat, festigte Kylo seinen Platz auf der dunklen Seite der Macht.

Jetzt, da die Maske in Star Wars: The Rise of Skywalker wieder in irgendeiner Form vorliegt, ist die größte Frage, die uns bleibt, warum. Könnte es Kylo auch nach dem Töten von Han Solo und der Übernahme des Ersten Ordens noch schwer haben, den dunklen Pfad anzunehmen, von dem er glaubt, dass er ihn beschreitet? Das ist sicherlich möglich, obwohl es sich für seine Charakterentwicklung wie ein Rückschritt anfühlen könnte. Eine andere Möglichkeit könnte eine Theorie belegen, mit wem Kylo wirklich kommuniziert, wenn er mit dem Helm spricht. Er glaubt, dass es der Geist seines Großvaters ist, aber einige Theorien legen nahe, dass es der Geist von Palpatine sein könnte. Die Wahrheit hinter der Aufnahme des Helms könnte eine Reihe von verschiedenen Dingen sein.

Wir müssen nur abwarten, ob weitere Details zu Star Wars: The Rise of Skywalker dazu beitragen, es klarer zu machen. Wenn nicht zur D23, wann dann könnte man einen neuen Trailer bringen?