Bisweilen konnte man in jedem Marvel Cinematic Universe-Film einen Cameo-Auftritt von Stan Lee erwarten. Der Co-Creator von so vielen Marvel-Charakteren, von Spider-Man bis Scarlet Witch, war immer ein fester Bestandteil der MCU und erschien in jedem Film. Ist das bei Avengers: Endgame (Avengers 4) auch so?



Als Lee Ende 2018 verstarb, bestand jedoch die Befürchtung, dass sein Cameo-Auftritt in Captain Marvel der letzte sein würde. Zum Glück ist das nicht so! In einem Interview mit der ET Online bestätigt der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, dass noch mehr Auftritte vor Lee’s Tod geddreht wurden.

Ab jetzt gibt es Spoiler. Also wenn ihr euch noch überraschen lassen wollt, dann liest doch unsere neueste Meldung zu Guardians of the Galaxy Vol.3. Eine sehr erfreuliche Meldung für das MCU.

Also. Ich habe euch gewarnt…

Wie der Präsident der Marvel Studios bestätigte, wurde einige Szenen mit Lee gedreht für Avengers: Endgame. Für Spider-Man: Far From Home legte sich Kevin Feige nicht fest, jedoch gilt es als sehr wahrscheinlich.

Cameo in Captain Marvel

In Captain Marvel spielt Stan Lee tatsächlich keinen anderen als Stan Lee selbst. In einer Szene in einem Zug kann er gesehen werden, wie er das Drehbuch zu Kevin Smith’s Film Mallrats (1994) trägt, in dem er sich selbst spielt. Für einen Moment glaubt Carol Danvers (Captain Marvel, gespielt von Brie Larson), dass er ein verkleideter Skrull ist.

Als weitere Hommage an Lee zeigt der Film auch eine modifizierte Version der Marvel Studios-Signatur, in der alle Helden der MCU durch Cameo-Auftritte aus den vergangenen Jahren ersetzt wurden. Der Einleitung folgt ein einfaches „Danke Stan“.

Laut Feige kam die Idee, die Comic-Ikone auf diese Weise zu ehren, kurz nach seinem Tod zum Erfolg:

„Wir dachten, wie wir es immer getan haben, die Art und Weise, wie wir ihm Ehre erweisen können, ist die Art und Weise, wie wir es zu Lebzeiten versucht haben, nämlich die Filme.“

Captain Marvel ist seit dem 8. März im Kino zu sehen. Ende April wird Avengers: Endgame (Avengers 4) auf der großen Leinwand zu sehen sein. Das „große Finale“ wird knapp 3 Stunden dauern.