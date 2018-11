Die von Marvel (Comics) – inspirierte Medien sind seit fast zwanzig Jahren erfolgreich auf der Kinoleinwand zu betrachten. Ohne Stan Lee wären jedoch die ersten X-Men- und Spider-Man-Filme gar nicht möglich gewesen.

In den 1960er Jahren hätte er beinahe seinen Job als Redakteur und Schreiber bei Timely Comics gekündigt weil ihn dieser nach Jahren nicht mehr mit Freude erfüllte. Seine Frau war es, die ihm vorschlug ein Comic nach seinen Vorstellungen zu entwerfen. Das Ergebnis waren die Fantastic Four, die er gemeinsam mit Jack Kirby kreierte.

Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte

Und was für eine Geschichte dass war. Zwischen 1961 und 1970 kreierte Lee dutzende von Charakteren bei Marvel Comics: Die fantastischen Vier, Hulk, Iron-Man, Thor, Die Avengers, Ant-Man, Black Panther und natürlich auch die X-Men.

Doch die wahrscheinlich berühmteste Figur an deren Mitgestaltung Lee beteiligt war ist wohl Spider-Man den er mit Steve Ditko in die Welt brachte. Mit Jack Kirby erschuf er die Avengers, und Iron-Man.

Stan Lee ist wohl der bekannteste Comic-Schöpfer aller Zeiten. Sein Ruhm in der Branche kam von seinen Co-Kreationen und seiner langjährigen Rolle als Marvels Chefredakteur. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde er jedoch in der breiteren Popkultur mit Kameos im MCU vertraut.

Unsere Popkulturlandschaft wie wir sie heute kennen ist zu größten Teils auf Lee’s Lebenswerk aufgebaut. Mit dem Tod von Stan Lee haben wir nicht nur einen der größten Comic Schöpfer des Universum verloren, sondern auch den größten Botschafter für Comic,Nerd und Pop Kultur den diese Welt jemals gesehen hat.

EXCELSIOR!

