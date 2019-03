S.T.A.L.K.E.R. 2 hat endlich ein Lebenszeichen gegeben! Entwickler GSC Game World hat die offizielle Website der lang erwarteten Fortsetzung aktualisiert und ein neues Hintergrundbild hinzugefügt. Steam-Links zu früheren Spielen und sozialen Medien.

Ein Musiktitel wurde auch auf die Website hochgeladen. Es ist dunkel und schwer, und so etwas wie Morsecode könnte ein paar Mal gehört werden. Hör es unten an:

In der Ankündigung des Facebook-Posts versprachen die Entwickler, weitere Neuigkeiten zu teilen und „tolle Wettbewerbe“ zu veranstalten. Obwohl einige Fans skeptisch waren, versicherten die Entwickler ihnen, dass die Fortsetzung real ist.

Zuvor hatten die Entwickler die Fans mit den Nummern 2.0.2.1 auf der offiziellen Website verwirrt. Die Antwort war 35, aber was es bedeutet, bleibt ein Rätsel.

What is hiding in 2.0.2.1.?

First part of the code is solved – it’s 35.

Maybe it will help you in future. pic.twitter.com/3OSG7IAgCg

— GSC Game World (@GSC_GW) 6. Februar 2019