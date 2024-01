Shooter 2024: Alle Release-Daten im Überblick

https://www.youtube.com/watch?v=XNGbS0fY80s

Shooter 2024 ohne konkretes Release-Datum

Palworld

System: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Entwickler: Pocket Pair

Erscheinungsdatum: Januar 2024

Palworld ist ein Spiel, das Shooter-Elemente mit Monster-Sammlung verbindet. Ihr könnt niedliche Kreaturen, die Pals genannt werden, fangen und für euch arbeiten oder kämpfen lassen. Ihr könnt ihnen auch Waffen geben, um sie stärker zu machen. Das Spiel ist eine Parodie auf Pokémon und lässt euch mit Sturmgewehren gegen Feinde und wilde Pals schießen. Palworld ist kein reiner Shooter, aber ein lustiges und actionreiches Spiel.

Outpost: Infinity Siege

System: PC

Entwickler: Team Ranger

Erscheinungsdatum: Februar 2024

Outpost: Infinity Siege ist ein Spiel, das Shooter-Action, Basenbau und Tower Defense kombiniert. Ihr müsst eure Basis errichten und mit mächtigen Waffen ausstatten, um gegen Horden von Feinden standzuhalten. Ihr könnt zwischen der Bau- und der Kampf-Perspektive wechseln und eure Basis mit eurer eigenen Waffe verteidigen. Ihr könnt das Spiel solo oder im Koop spielen und spannende Schlachten erleben. Das Spiel sieht vielversprechend aus, aber es ist auch sehr ambitioniert für ein kleines und neues Studio. Ihr solltet also nicht zu hohe Erwartungen haben.

Mini Royale

System: PC

Entwickler: Indigoblue

Erscheinungsdatum: 2. Quartal 2024

Mini Royale ist ein Battle Royale, das euch in ein Kinderzimmer versetzt, wo ihr als grüne Plastiksoldaten ums Überleben kämpft. Ihr könnt euch hinter Spielkarten, Skateboards und Pflanzen verstecken oder mit der Holzeisenbahn die Map erkunden. Das Spiel folgt dem typischen Battle Royale-Prinzip: Ihr spielt allein oder im Team und versucht, als letzter auf der immer kleiner werdenden Karte zu bleiben.

Out of Action

System: PC

Entwickler: Doku Games LTD

Erscheinungsdatum: 4. Quartal 2024

Out of Action ist ein Cyberpunk-Shooter mit Anime-Grafik, in dem ihr ums Überleben kämpft. Ihr könnt euch mit Fähigkeiten wie Unsichtbarkeit, Wallhacks und Sprung-Glitches einen Vorteil verschaffen. Das Spiel bietet sowohl Multiplayer- als auch Offline-Modi an, die unabhängig voneinander sind. Ihr könnt das Spiel allein oder mit Freunden spielen und euren Charakter und eure Waffen nach eurem Geschmack anpassen.

Anger Foot

System: PC

Entwickler: Free Lives

Erscheinungsdatum: 2024

Anger Foot erinnert an Hotline Miami in der Ego-Perspektive: coole Musik, zertrümmerte Türen, viel Blutvergießen. Die Entwickler von Broforce entführen euch nach Shit City, wo ihr in einem Wahntraum eurer eigenen Gerechtigkeit nachgeht und alles platt macht, was euch in die Quere kommt. Neben schlagkräftigen Schrotflinten und Pistolen sind eure Füße die mächtigste Waffe, um Tritte in den Hintern zu verpassen, während ihr durch verschiedene Gebiete läuft und mit neuen Knarren und Kicks noch mehr Chaos und Gerechtigkeit anrichtet.

Ashfall

System: PC

Entwickler: Legendary Star Studio

Erscheinungsdatum: 3. Quartal 2024

Ashfall ist eine Mischung aus Fallout und Terminator: ein postapokalyptisches MMORPG, in dem ihr einen Bunker verlasst, nachdem die Menschheit einen Atomkrieg gegen künstliche Intelligenz verloren hat. Auf eurer Entdeckungsreise müsst ihr euch gegen Mutanten und Roboter wehren. Außerdem gibt es Basenbau, Crafting und super süße Reittiere. Letztes Jahr gab es Gerüchte über Kryptowährung in Ashfall, aber davon ist nichts mehr auf der Website der Entwickler zu sehen. Vielleicht haben sie diese Pläne also aufgegeben, aber es gibt keine offizielle Bestätigung dafür. Dafür haben sie bei Legendary Star Studio beziehungsweise Netease für den Soundtrack ordentlich investiert und Hans Zimmer engagiert!

Call of Duty 2024

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Treyarch

Erscheinungsdatum: 2024

Wenn die Gerüchte wahr sind, können wir uns 2024 auf ein echtes Call of Duty freuen, das nicht wie Modern Warfare 3 erst als Add-on gedacht war. Diesmal ist Treyarch wieder dran und es soll ein neuer Teil der Black-Ops-Reihe sein. Es soll euch in die Zeit des zweiten Golfkriegs bringen, als der Irak Kuwait überfiel. Obendrein soll es einen rundenbasierten Zombiemodus und überarbeitete Karten aus früheren Black-Ops-Spielen geben.

Foamstars

System: PlayStation 4/5

Entwickler: Treyarch

Erscheinungsdatum: 2024

Foamstars ist eine Art Splatoon für die Playstation. Der Party-Shooter von Square Enix hat einen 3D-Anime-Stil und lässt euch in Vier-gegen-Vier Kämpfen gegeneinander antreten. Statt mit echten Waffen schießt ihr aber mit buntem Schaum um euch, macht so rutschige Wege, auf denen ihr schneller seid und seift eure Gegner ein. Außerdem könnt ihr mit dem Schaum auch Plattformen bauen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Jeder wählbare Held hat eigene Fähigkeiten und eine Schaumwaffe, wie Raketenwerfer oder Doppelpistolen.

Gray Zone Warfare

System: PC

Entwickler: Madfinger Games

Erscheinungsdatum: 2024

In dem Taktik-Shooter Gray Zone Warfare landet ihr auf einer fiktiven südostasiatischen Insel, auf, der ihr einem Geheimnis nachgeht. Ihr tretet einer von drei rivalisierenden Militärfirmen bei und kämpft euch alleine oder im Team durch das feindliche Territorium, und jeder Schuss zählt. Das Spiel setzt nämlich auf Realismus, so werden alle Geschosse ballistisch berechnet und jede Waffenmodifikation beeinflusst die Handhabung eurer Waffe. Auch das Gesundheitssystem ist komplexer als einfacher Schaden und ihr bekommt Nachteile, je nachdem, wo ihr verwundet werdet und müsst entsprechend verschiedene Verbandsmaterialien verwenden.

John Carpenter’s Toxic Commando

System: Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Saber Interactive

Erscheinungsdatum: 2024

Eine Welt, in der ein gescheitertes Experiment die meisten Menschen zu Zombies gemacht hat? Das klingt nach John Carpenter’s Toxic Commando, das euch nächstes Jahr mit einem dicken Truck auf monsterverseuchte Straßen loslässt, um dem Horror ein Ende zu setzen. Im Koop-Modus für bis zu vier Spieler schlagt ihr euch durch eine Art spielbaren Buddy-Movie, der sich an den 80er-Jahre-Horrorfilm-Klassikern von John Carpenter orientiert.

Moon Mystery

System: PC

Entwickler: Cosmoscouts

Erscheinungsdatum: 2024

In dem Singleplayer-Shooter Moon Mystery geht ihr einer Verschwörung um die Mondlandung nach. Aber die Idee ist nicht, dass der Mond nie betreten wurde, sondern dass es mehrere geheime Folgeflüge gab. Ihr müsst nun aufklären, was bei der letzten Mission schiefging, während ihr euch gegen kaputte Roboter und andere Wesen verteidigt – immer unterstützt von der KI-Stimme Toby. Wenn ihr nicht durch enge Gänge schießt, könnt ihr die Aussicht in den verschiedenen Levels bewundern, die euch durch Raumstationen, Unterwasserbereiche und über verschiedene Planetenoberflächen bringen – und sogar in die Vergangenheit.

Neo Berlin 2087

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Elysium Game Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Berlin ist von einer neuen Mauer umgeben. Die schützt die Stadt vor dem Ödland, in dem Verstoßene und kaputte Maschinen lauern. In Neo Berlin 2087 ermittelt ihr als Detektiv Nolan in den cyber-futuristischen Straßen von Deutschlands Hauptstadt, nachdem der Polizeichef getötet wurde, und sucht die Tochter des Opfers. Ihr könnt euch schleichend oder schießend durchschlagen, versteckte Wege finden und jederzeit zwischen First-Person und Third-Person-Gameplay wechseln.

No More Room in Hell 2

System: PC

Entwickler: GFA Games

Erscheinungsdatum: 2024

No More Room in Hell 2 ist die Fortsetzung der Source-Mod von 2011. Ihr müsst euch wieder gegen Zombies wehren, die ihr alleine oder im Team mit bis zu acht Spielern abschießt. Der Beginn des Gemetzels wurde von den Entwicklern letzten Herbst auf die zweite Hälfte von 2024 verschoben. Dann soll der First-Person-Shooter aber endlich in den Early Access kommen. Zunächst nur mit einem Extraction-Modus, aber weitere Inhalte und Modi sind geplant.

Pioner

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: GFA Games

Erscheinungsdatum: 2024

Pioner ist ein First-Person-MMO, das von Metro und Stalker beeinflusst ist. Die Welt ist voller menschlicher und mutierter Feinde, die uns herausfordern. Wir können der Hauptgeschichte folgen oder uns an Fraktionskriegen, Raids und vielen anderen Events beteiligen. Das Spiel fokussiert sich auf PvE, aber es gibt auch spezielle Zonen für PvP, wo wir bessere Beute finden, aber auch ständig auf der Hut sein müssen.

Phantom Fury

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch

Entwickler: Slipgate Ironworks

Erscheinungsdatum: 2024

Phantom Fury ist ein Shooter im Retro-Stil, in dem ihr Shelly “Bombshell” Harrison auf ihrem dritten Abenteuer begleitet. Sie muss sich durch die USA kämpfen, wo Söldner und Mutanten ihr das Leben schwer machen. Das Spiel nutzt eine moderne Engine, die viel Interaktivität bietet. Ihr könnt Helikopter fliegen, Arcade-Spiele zocken und vieles mehr. Natürlich dürfen auch die Bowling-Bomben nicht fehlen, mit denen ihr eure Feinde in die Luft jagt.

Projekt Z: Beyond Order

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: 314 Arts

Erscheinungsdatum: 2024

In Projekt Z: Beyond Order kämpft ihr euch durch eine geheime Insel, auf der die Nazis Zombies als Waffen erschaffen haben. Ihr lebt in einem Versteck, wo ihr eure Ausrüstung herstellt und eure Missionen plant. Die Welt reagiert auf eure Entscheidungen und verändert sich je nachdem, welche Aufgaben ihr zuerst erledigt. Das Spiel hat eine feste Story, aber auch einen Modus, in dem ihr endlose Zombie-Wellen überleben müsst.

Star Wars Hunters

System: Nintendo Switch

Entwickler: Zynga

Erscheinungsdatum: 2024

Star Wars Hunters ist ein Comic-Hero-Shooter für Nintendo Switch und Mobile, der 2024 erscheint. Ihr schlüpft in die Rolle von Star-Wars-Charakteren und kämpft in 4v4-Matches gegen andere Spieler. Das Spiel bietet verschiedene Modi an, wie Deathmatch oder Wagen-Eskorte. Die Charaktere haben unterschiedliche Rollen, wie Schaden, Support oder Tank, die euer Teamwork beeinflussen.

The First Descendant

System: PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One

Entwickler: NEXON Games

Erscheinungsdatum: 2024

The First Descendant ist ein Science-Fantasy-Looter-Shooter, der an Warframe, Destiny und The Division angelehnt ist. Ihr schlüpft in verschiedene Kampfanzüge, die euch besondere Fähigkeiten verleihen, und verteidigt euren Planeten gegen Eindringlinge. Ihr könnt mit bis zu vier Spielern gemeinsam Raids bestreiten und riesige Bosse bekämpfen. Das Spiel ist kostenlos, aber das Entwicklerstudio Nexon ist bekannt für seine Pay2Win-Praktiken, die viele Spieler verärgert haben.

Unrecord

System: PC

Entwickler: Drama

Erscheinungsdatum: 2024

Unrecord ist ein Bodycam-Shooter, der von Drama Studios entwickelt wird. Der erste Trailer hat für viel Aufsehen gesorgt, weil er so realistisch aussah, dass einige ihn für einen Fake hielten. Doch das Spiel ist echt, zumindest der Level, der im Trailer gezeigt wurde. Ob das Spiel nächstes Jahr erscheint, ist fraglich, aber ein Entwickler hat auf Twitter neues Gameplay geteilt, das uns neugierig macht. Wir sind gespannt, mehr über das geheimnisvolle Unrecord zu erfahren.

Off the Grid

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Gunzilla Games

Erscheinungsdatum: 2024/2025

Off the Grid ist ein Battle-Royale-Shooter mit Cyberpunk-Szenario, in dem ihr mit 150 Spielern um die Vorherrschaft kämpft. Das Spiel bietet eine 60-stündige Story-Kampagne, die ihr in Multiplayer-Missionen erlebt. Die Story wurde von Neill Blomkamp, dem Regisseur von District 9, Chappie und Gran Turismo, mitgestaltet. Ihr könnt euren Charakter mit kybernetischen Upgrades verbessern, die euch mehr Geschwindigkeit, Waffen und andere Vorteile im Kampf geben.