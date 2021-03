Square Enix konzentriert sich nach Yuffie DLC auf Final Fantasy 7 Remake Teil 2

Vor nicht allzu langer Zeit kündigte Square Enix an, dass eine PS5-Version von Final Fantasy 7 Remake später in diesem Jahr, genauer gesagt im Juni, erscheint und dass damit einige brandneue Story-Inhalte einhergehen würden. Yuffie erhält einen DLC, mit dem Final Fantasy-Fans Yuffie steuern können, um zu sehen, was sie während der Ereignisse des ersten Teils von Final Fantasy 7 Remake erlebt hat. Der DLC ist nur für PS5-Besitzer verfügbar, da er die Leistung der Konsole voll ausnutzt und kürzere Ladezeiten, verbesserte Grafik und einige andere nette Verbesserungen bietet.

Aber seit der Ankündigung dieser speziellen Episode, die zur allgemeinen Erzählung des Remake-Universums beiträgt, haben sich einige Fans gefragt, wann Final Fantasy 7 Remake Teil 2 kommen würde, da es fast ein Jahr her ist, seit Teil 1 herausgekommen ist . Glücklicherweise werden die Fans froh sein zu wissen, dass Teil 2 auf dem Weg ist und das Hauptaugenmerk des Teams sein wird.

Tetsuya Nomura von Square Enix hat kürzlich ein Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu geführt, in dem er über die Entwicklung von FF7 Remake und dem kommenden Yuffie DLC sprach. Während das gesamte Interview auf Japanisch ist, wurden Details aus dem Artikel von der zuverlässigen Gaming-Nachrichtenquelle @nibellion auf Twitter übersetzt. Nomura erwähnt, dass für Final Fantasy 7 Remake kein weiterer DLC geplant ist und dass sich das Team jetzt auf die Veröffentlichung von Teil 2 konzentrieren wird.

