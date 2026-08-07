Splatoon Raiders: Update verbessert Tank-Limiter und behebt Bugs
Das Splatoon Raiders Update 1.1.1 ist verfügbar. Nintendo erleichtert die Nutzung des Tank-Limiters und behebt zahlreiche Fehler.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nur wenige Wochen nach dem sehr erfolgreichen Release legt Nintendo mit dem ersten größeren Patch für Splatoon Raiders nach. Das Update 1.1.1 behebt mehrere Fehler, verbessert die Stabilität und nimmt sich eines Features an, das viele Spieler seit dem Launch verwirrte: den Tank-Limiter.
Tank-Limiter deutlich einfacher zu bedienen
Die wichtigste Gameplay-Änderung betrifft den Tank-Limiter. Bislang mussten Spieler beim Freigeben des Limiters die A-Taste dauerhaft gedrückt halten. Nach dem Update genügt nun ein einfacher Tastendruck, wodurch sich die Funktion deutlich angenehmer und intuitiver nutzen lässt. Genau diese Änderung hatten sich viele Spieler seit dem Release gewünscht.
Zahlreiche Fehler wurden behoben
Neben der Bedienungsverbesserung enthält Version 1.1.1 mehrere Bugfixes. Unter anderem wurden folgende Probleme beseitigt:
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- Fehler bei der automatischen Ausblendung der Benutzeroberfläche im Versteck und in Dungeons.
- Ein Bug, durch den der Effekt „Notfall-Schadensbonus“ nicht korrekt auf Explosionen der Fähigkeit Explosive Steps angewendet wurde.
- Ein Bewegungsfehler nach einer Kombination aus Squid Roll und Splatchet.
- Ein Fehler in den Soyu Cliffs, bei dem sich ein Fish Stick im Gelände festsetzen konnte.
- Ein Problem im Arcade-Minispiel HOPPING, bei dem der Erkundungsroboter gelegentlich keine Salmoniden mehr angriff.
- Ein Absturz, der auftreten konnte, wenn Spieler während des interaktiven Ladebildschirms den Touchscreen der Nintendo Switch 2 berührten.
Mehr Stabilität im Alltag
Zusätzlich nennt Nintendo mehrere allgemeine Optimierungen, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern sollen. Zwar fallen diese Änderungen weniger spektakulär aus als die Überarbeitung des Tank-Limiters, sie sorgen jedoch für einen stabileren Spielablauf und beseitigen verschiedene kleinere Probleme, die Spieler seit dem Launch gemeldet hatten.
Das erste größere Update nach dem Release
Version 1.1.1 ist der erste umfangreichere Patch seit der Veröffentlichung von Splatoon Raiders. Dass Nintendo bereits kurz nach dem Start auf das Feedback der Community reagiert, dürfte viele Spieler freuen. Gerade die vereinfachte Bedienung des Tank-Limiters zeigt, dass die Entwickler auch kleinere Komfortverbesserungen ernst nehmen.
Weitere Updates dürften in den kommenden Wochen folgen, während Nintendo das Spiel weiter optimiert und auf das Feedback der Community eingeht.
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