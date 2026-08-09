Splatoon Raiders: Diese Tank-Upgrades solltest du zuerst freischalten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Splatoon Raiders sind die Tanks ein wichtiger Bestandteil deines Fortschritts. Sie bestimmen nicht nur, wie du dich durch die Spirhalit-Inseln bewegst, sondern können mit verschiedenen Verbesserungen deutlich stärker werden. Gerade später im Spiel machen die richtigen Upgrades einen großen Unterschied, wenn die Salmoniden stärker werden und die Kämpfe zunehmend hektischer ausfallen.

In diesem Guide zeigen wir dir, welche Tank-Upgrades du zuerst freischalten solltest, welche Fähigkeiten die drei Tank-Typen besitzen und wie du möglichst schnell die stärkeren Varianten erhältst.

Welche Tank-Upgrades gibt es?

Sobald du in Splatoon Raiders eine neue Stufe erreichst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Erfahrung sammelst du vor allem durch Power-Eier, die du auf deinen Erkundungen einsammelst.

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Die Fähigkeitspunkte kannst du in vier verschiedene Bereiche investieren:

KP

Waffenschaden

Gadget-Schaden

Gadget-Teilplätze

Allerdings gibt es einen sogenannten Limiter. Er verhindert, dass du einen einzelnen Wert sofort vollständig maximierst. Du musst deshalb zunächst auch andere Werte verbessern, bevor du einen bestimmten Bereich weiter ausbauen kannst.

Waffenschaden ist die beste Wahl für erfahrene Spieler

Wenn du bereits mit der Splatoon-Reihe vertraut bist, empfehlen wir dir, zunächst möglichst häufig den Waffenschaden zu erhöhen.

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Der Grund ist einfach: Je stärker deine Waffe ist, desto schneller kannst du Salmoniden ausschalten. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert gleichzeitig das Risiko, während eines Kampfes selbst Schaden zu nehmen. Besonders in späteren Gebieten und schwierigeren Begegnungen wird hoher Waffenschaden immer wichtiger. Wenn du mit Bewegung, Schwimmen und Ausweichen bereits gut zurechtkommst, kannst du deine KP zunächst etwas vernachlässigen.

Unsere Empfehlung lautet deshalb:

Waffenschaden → KP → Gadget-Schaden → Gadget-Teilplätze

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Du solltest dich dabei nicht sklavisch an diese Reihenfolge halten. Sobald der Limiter dich blockiert, investierst du die notwendigen Punkte in die anderen Kategorien und kannst danach wieder deinen gewünschten Schwerpunkt setzen.

Anfänger sollten zuerst KP verbessern

Wenn du neu bei Splatoon Raiders bist, sieht die Sache etwas anders aus. Gerade am Anfang musst du dich erst an das Schwimmen, Einfärben, Schießen und die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten gewöhnen.

Deshalb können zusätzliche KP enorm hilfreich sein. Du hast dadurch mehr Spielraum, wenn du während eines Kampfes Fehler machst. Ein Treffer, der dich normalerweise besiegen würde, kann mit einem größeren Lebenspunktepolster plötzlich überlebt werden.

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Für Anfänger empfehlen wir deshalb:

KP → Waffenschaden → Gadget-Schaden → Gadget-Teilplätze

Sobald du die grundlegenden Spielmechaniken beherrschst, kannst du anschließend stärker auf Schaden setzen.

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In Splatoon Raiders gibt es drei verschiedene Tanks:

Geschwindigkeitstank

Der Geschwindigkeitstank konzentriert sich auf Mobilität. Er ist ideal, wenn du dich schnell über die Karte bewegen und Gegnern ausweichen möchtest.

Seine erste besondere Verbesserung ist der Super-Geschwindigkeitstank. Dafür benötigst du 50.000 Power-Eier, die du mit diesem Tank sammeln musst. Die Fähigkeit Tank-Wirbel erzeugt beim Verlassen der Schwimmform einen Wirbel um dich herum. Gleichzeitig werden deine Schwimm- und Laufgeschwindigkeit erhöht und Gegner in deiner unmittelbaren Umgebung beschädigt.

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Krafttank

Der Krafttank ist die beste Wahl für Spieler, die möglichst viel Schaden verursachen möchten. Auch hier benötigst du zunächst 50.000 Power-Eier, um die Super-Variante freizuschalten.

Der Super-Krafttank besitzt die Fähigkeit Tank-Schub. Wenn du längere Zeit in der Schwimmform bleibst und anschließend auftauchst, wird dein Schaden um 20 Prozent erhöht. Für aggressive Spieler ist das besonders interessant.

Taktiktank

Der Taktiktank konzentriert sich auf Gadgets und Flächenschaden.

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Mit 50.000 Power-Eiern schaltest du den Super-Taktiktank frei. Seine Fähigkeit Tank-Wirbelsturm erzeugt beim Verlassen der Schwimmform einen Wirbel, der Gegner beschädigt und Salmoniden mit einer zusätzlichen Wirkung belegen kann. Gerade in größeren Gruppen ist der Taktiktank sehr praktisch.

Welcher Tank ist der beste?

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Alle drei Tanks haben ihre Stärken. Für Einsteiger ist der Krafttank besonders angenehm, weil du damit direkt stärker im Kampf wirst. Wenn du dagegen gerne schnell über die Karte flitzt, ist der Geschwindigkeitstank die bessere Wahl.

Später wird der Taktiktank besonders interessant. Sobald du mehrere Gadgets und entsprechende Verbesserungen besitzt, kannst du damit Gegnergruppen kontrollieren und gleichzeitig zusätzlichen Schaden verursachen.

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Für die meisten Spieler würden wir deshalb folgende Reihenfolge empfehlen:

1. Taktiktank für vielseitige Builds

2. Krafttank für direkten Schaden

3. Geschwindigkeitstank für Mobilität

Das bedeutet allerdings nicht, dass du dich auf einen einzigen Tank festlegen solltest.

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So schaltest du die Ultra-Tanks frei

Nach der Super-Variante wartet noch eine weitere Verbesserung auf dich: der Ultra-Tank.

Hier wird es etwas komplizierter, denn du musst nicht nur mit deinem gewünschten Tank Power-Eier sammeln.

Für den Ultra-Geschwindigkeitstank brauchst du:

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50.000 Power-Eier mit dem Geschwindigkeitstank

30.000 Power-Eier mit dem Taktiktank

Der Ultra-Krafttank benötigt:

50.000 Power-Eier mit dem Krafttank

30.000 Power-Eier mit dem Geschwindigkeitstank

Für den Ultra-Taktiktank brauchst du:

50.000 Power-Eier mit dem Taktiktank

30.000 Power-Eier mit dem Krafttank

Der Aufwand lohnt sich allerdings. Mit einem Ultra-Tank kannst du zusätzliche Gadgets und Reliktkräfte ausrüsten.

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