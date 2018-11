SoulCalibur 6 erschien am 19. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Es ist der neuste Teil der Reihe und wir haben uns das Beat’em’up Game einmal angeschaut.

Ihr habt im Game verschiedene Möglichkeiten in den Kampf einzusteigen. Allerdings wird euch empfohlen, mit der Story in Waage der Seelen zu beginnen. Ihr könnt ihr einen eigenen Charakter erstellen und erhaltet zu Beginn ein ausführliches Kampftutorial. So kann man sich nach und nach durch die Story schlängeln und sich gleichzeitig an das Kampfsystem gewöhnen. Natürlich sind einige der Gegner nicht ohne, doch mit etwas übung hat man den dreh recht schnell raus.

Die Story dreht sich dabei um eben diesen erstellten Charakter. Aufgrund einer bösen Macht, ist euer Leben in Gefahr. Das Ziel euer Reise ist es also euer eigenes Leben zu retten. Dabei trefft ihr auf die verschiedensten SoulCalibur Charaktere. Entweder helfen sie euch oder sie stehen auf der Seite der Feinde.

Zudem habt ihr die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen. Doch aufgepasst, diese können euer inneres Gleichgewicht aus der Balance bringen. Es liegt an euch zu entscheiden, ob das Böse oder das Gute in euch siegt.

Den SoulCalibur Charakteren ganz Nah

Wollt ihr allerdings lieber mehr über die Charaktere in SoulCalibur 6 erfahren, so könnt ihr den Story-Modus Soul Chronicle starten. Hier wird die Geschichte aller Personen in einer sauberen chronologischen Reihenfolge erzählt. Ihr müsst dafür keinen eigenen Charakter erstellen, sondern erlebt die Geschichte aus der Sicht der Helden oder Schurken.

Wer einen Liebling gewonnen hat, kann später diesen Charakter anpassen und mit ihm die Online-Kämpfe bestreiten. Sofern wir einen Gegner findet. Ich habe mehrfach versucht Online zu Kämpfen, allerdings waren die Räume immer voll, nicht betretbar oder es wurden keine Gegner gefunden. Daher kann ich zum Online-Modus auch keine ausführliche Aussage treffen, ob er gut oder schlecht ist.

Allerdings könnt ihr jederzeit auch gegen jemanden antreten, der direkt neben euch sitzt. SoulCalibur besitzt wie jedes gute Beat’em’up Game auch einen Player VS Player Modus. So könnt ihr Bequem auf der Couch gegen einen Freund oder Freundin spielen.

So viele Anpassungen

Die eben erwähnten Online-Kämpfe bestreitet ihr natürlich nicht mit eurem Charakter aus dem Story-Modus. Ihr habt die Möglichkeit bis zu 8 eigene Kämpfer zu erstellen. Egal ob ihr einen SoulCalibur Charakter als Basis verwendet oder nicht. So kann der Krieger individuell eingekleidet werden. Dabei können auch Farben und Muster jedes einzelnen Kleidungsstücks individuell angepasst werden. Wer möchte kann den fertigen Charakter dann auch Online teilen.

Der kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Auch die verwendeten Waffen könnt ihr entscheiden. Hierbei habt ihr die Wahl zwischen der Kampf-Stile der SoulCalibur Charaktere. Egal ob Messer, Schwerter oder Lanzen. Für jeden sollte etwas dabei sein, mit dem er im Kampf einen Vorteil ziehen kann.

Fazit

SoulCalibur bietet viele Stunden an Spaß. Mit den zwei verschiedenen Story-Modi können wir mehr und mehr in die Geschichte um die Kämpfer eintauchen. Die Grafik ist auch ein echter Hingucker, vor allem mit den eigenhändig erstellten Kriegern.

Die Steuerung gestaltet sich nach durchgehen des Tutorials für nicht allzu schwierig. Selbst Spieler mit eher weniger Erfahrungen in Beat’em’up Games sollten keinerlei Probleme haben die Kämpfe zu bestreiten. Natürlich ist das ganze auch reine Übungssache.

Ein großes Plus war für mich das erstellen meiner Charaktere. Allein für 3 Kämpfer habe ich durch die vielen Anpassungsmöglichkeiten rund 5 Stunden benötigt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.

Für Fans von SoulCalibur und Beat’em’up Games ist das Spiel ein Must-Have.

Unsere Meinung zu ... SoulCalibur 6 8 Score SoulCalibur 6 ist ein gelungenes Bet'em'Up Game, mit vielen tollen individuellen Charakteren. Detail-Wertung Grafik 0

Sound 0

Steuerung 0

Multiplayer 0

Motivation 0

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.