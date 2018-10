My Hero One’s Justice ist ein Beat’em’Up Game von Bandai Namco, welches auf dem Anime My Hero Academia basiert. Es erscheint am 26. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Wir haben für euch das Game getestet und sind in die alternative Welt der Helden eingetaucht.

Die Story dreht sich dabei um Izuku Midoriya, Heldenname Deku. In der Welt von My Hero Academia besitzten rund 80% der Menschen eine besondere Gabe. Diese erhalten sie bereits in Kindesalter. So wurde auch der Beruf „Held“ immer beliebter. Jugendliche die diesen Weg einschlagen möchten, können dabei eine besondere Schule beuschen wo ihre Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Midoriya ist ein normales Kind. Ohne Kräfte. Doch dann trifft er auf die Nummer eins unter den Helden – All Might. Von diesem erhält er die Kraft One For All. So gelingt es ihm ebenfals auf die Heldenschule zu gehen und eines Tages der Größte von allen zu werden.

Eine nicht ganz so unbekannte Story

Natürlich darf in einem Anime-Game die Story nicht fehlen. Im Story-Modus können Spieler die Geschichte von Deku und seinen Freunden genießen. Diese beginnt allerdings nicht wie gewohnt bei Staffel 1 Folge, sondern man taucht mitten in Staffel 2 ein. Wer also den Anime oder Manga bis zu diesem Punkt weder gesehen noch gelesen hat, wird ziemlich übel gespoilert werden. Denn in diesem Modus verfolgen wir eins zu eins die Geschichte der angehenden Helden ab ihrem Heldenpraktika.

Allerdings ist es wichtig den Modus durchzuspielen. Denn als Spieler erhalten wir nicht nur für jedes Kapitel Belohnungen im Form von Kostümen und Elementen zur Anpassung des Spieler-Profils, sondern auch die verschiedenen Charaktere die dann im Missions- und Online-Modus genutzt werden können.

Das Gute an der Sache ist natürlich auch, ihr müsst nicht unbedingt ein Held sein. Nein, ihr habt auch die Chance euch der Schurken-Liga anzuschließen. Denn alle bekannten Gesichter der Antagonisten können ebenfalls im Kampf gegen die Helden genutzt werden. Die Entscheidung liegt also bei euch. Seid ihr Gut oder Böse?

Viele Fähigkeiten bereichern den Kampf

Neben den Story-Modus könnt ihr euer Können auch im Missions- und Online-Modus unter beweis stellen. Jeder Charakter hat dabei seine eigene besondere Art und Weise zu Kämpfen. Einige sind mehr auf Fernangriffe ausgelegt, andere sind für den Nahkampf geeignet. Jeder von Ihnen kann eine Ultimative Attacke starten. Dafür müsst ihr allerdings den Balken unter der HP Anzeige füllen. Je nachdem welche ihr wählt, benötigt ihr ein oder zwei gefüllte. Habt ihr im Kampf zwei Begleiter könnt ihr den ultimativen Angriff mit ihnen zusammen ausführen, allerdings benötigt ihr dafür 3 gefüllte Balken. Die Begleiter können allerdings auch einzeln angreifen und somit euch aus einer misslichen Lage helfen. Von Kapitel zu Kapitel oder Mission zu Mission werden die Gegner stärker.

Plus Ultra! Das ist meine Kraft!

In den Online-Kämpfen könnt ihr dann gegen andere Spieler antreten und auf der Rang-Liste nach oben klettern. Es lohnt sich daher vorab alle Charaktere auszuprobieren um herauszufinden, mit welchem Held oder Schurken ihr am besten umgehen könnt. So wird euch niemand aufhalten können.

Farbenfroh und schön Anzusehen

Das Game glänzt natürlich nicht nur mit den verschiedenen Modi und der großen Auswahl an Charakteren, sondern auch mit seiner Grafik. Eure Charaktere könnt ihr mit den gesammelten Outfits beliebig anpassen. Die Arenen und Kämpfe sind schnell und und bunt. Selbstverständlich dürfen auch die japanischen Synchronsprecher nicht fehlen. Die Story wird im typischen Manga Stil erzählt, was sich auch auf die Kämpfe überträgt. Immer wieder können wir die typischen Booms, Smashs und andere unterstützenden Sounds sehen, die man aus Manga und auch Comics kennt. Alles im allem hat das Spiel viele Features und Dinge, die ihr nach belieben anpassen könnt. Es dauert eine Weile alles zu entdecken, allerdings könnt ihr euch so einen eigenen individuellen Look verpassen. Egal ob es sich dabei um eure gewählten Charakter handelt oder eur Spieler-Profil, die dem Gegner vor dem Kampf angezeigt wird.

Fazit

My Hero One’s Justice ist ein gelungenes Spiel in vielerlei Hinsicht. Es bietet tolle Kämpfe, viele Anpassungen für Charaktere und Spieler-Profil als auch die Wahl ob ihr Held oder Schurke sein wollt.

Der Schwierigkeitsgrad wird stätig gesteigert je weiter man voranschreitet, so wird es nie langweilig. Ihr könnt die Story des Anime genießen, gegen Freunde kämpfen oder im Online-Modus andere Spieler herausfordern.

Durch die vielen verschiedenen Charaktere, kann man sich seine Lieblinge heraussuchen. Je nachdem welche Art des Kampf-Typs ihr seid. Einige sind mehr auf Fernangriffe spezialisiert, andere stürmen direkt auf den Gegner zu.

Unsere Meinung zu ... My Hero One's Justice My Hero One's Justice ist ein Game für alle JRPGs, Bet'em'Up und My Hero Academia Fans. Allerdings sollte man beachten, wer Staffel 2 des Anime noch nicht gesehen hat kann mit viel Spieler rechnen.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.