Spiele-Release-Liste im April 2023 – Top Games für PC und Konsolen

Schon genug am Besen in Hogwarts Legacy geritten? Mit Dead Island 2, Minecraft Legends und Star Wars Jedi: Survivor kommt ein starker Games-Monat.

Der April 2023 ist ein guter Monat für Videospiele-Neuveröffentlichungen. Im April gibt es ein paar Spiele-Releases für PC und Konsolen (Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch) die wir uns genauer ansehen sollten!

Release-Übersicht: Top Spiele im April 2023

In dieser feinen Auswahl zeigen wir euch die besten Videospiele, die im kommenden Monat erscheinen werden. Ein guter Genre-Mix, wobei jeder etwas finden wird, der neue Spiele sucht. Mit dabei sind Ego-Shooter, genauso wie Action-Adventure-Titel, als auch das lang erwartete Action-Strategiespiel im Minecraft-Universum.

Meet Your Maker

Release: 4. April 2023

Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

Genre: Ego-Shooter, Strategie, Sandbox

Publisher/Entwickler: Behaviour Interactive

Meet Your Maker ist ein Ego-Shooter von den Machern von Dead By Daylight. Das Gameplay dreht sich um Spieler, die in einer postapokalyptischen Welt Außenposten bauen, die voller Fallen stecken.

Gewöhnt man sich an das Setting und lässt sich auf das Abenteuer ein, dann macht das Spiel enorm viel Spaß. Dank eines Koop-Modus findet man schnell einen Mitspieler, der einen einweist. Und mit mehreren Spielern macht der Titel erst so richtig Laune.

Wie könnte man das Spiel am einfachen beschreiben? Meet Your Maker hat durchaus das Potenzial etwas ganz Großes zu werden, vor allem weil die Spielidee neu ist, aber zugleich vertraut. Eine Mischung aus “Super Mario Maker, Minecraft und DOOM (mit Greifhaken)”, wie in der DailyGame-Preview festgestellt wurde.

Minecraft Legends

Release: 18. April 2023

Plattformen: Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

Genre: Action, Strategie

Publisher: Xbox Game Studios (Microsoft)

Entwickler: Mojang Studios, Blackbird Interactive

Minecraft ist ein Phänomen, dass seit Jahren Millionen Spielende weltweit begeistert. Die bisherigen Spin-Offs sind keine “Must-Have-Spiele”, aber Minecraft Legends wird wohl ähnlich erfolgreich wie Minecraft Dungeons werden. Immerhin verkaufte sich der vorherige Spin-Off-Minecraft-Titel über 10 Millionen Mal. Die Entwickler sprechen von einem “Multiplayer-Action-Strategiespiel”.

Was passiert in Minecraft Legends? Im Spiel kann man zahlreiche Biome der Overworld erkunden, dabei Ressourcen sammeln und neue Verbündete suchen. Eine Gefahr droht durch die Piglin-Invasion, wobei der Protagonist die Invasoren zurück in den Nether verbannen muss. Das Spiel bietet eine Kampagne, einen Koop- sowie kompetitiven Modus.

Dead Island 2

Release: 21. April 2023

Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

Genre: Ego-Shooter, Action-Rollenspiel

Publisher: Deep Silver

Entwickler: Dambuster Studios

Ein Spiel mit Geschichte, vor allem nach der langen Produktionszeit. Der Titel erscheint endlich am 21. April 2023, doch zuvor ging Dead Island 2 durch drei verschiedene Entwicklerstudios. Mehr als 10 Jahre sind seit dem Release von Dead Island: Riptide vergangen. Die Fortsetzung, Dead Island 2, spielt in derselben Welt, aber 10 Jahre später an der Westküste der USA. Warum es Dead Island noch immer heißt ist die Frage, denn eigentlich spielt man am Festland von Kalifornien.

Warum könnte Dead Island 2 für Far Cry-Fans interessant sein? Der Titel überzeugt sicherlich nicht durch seine Optik, aber die neuen Spielmechaniken sind durchaus interessant, wie wir es auch aus anderen Spielen wie Far Cry kennen.

Star Wars Jedi: Survivor

Release: 28. April 2023

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Windows PC

Genre: Action-Adventure

Publisher: EA (Electronic Arts)

Entwickler: Respawn Entertainment

Die klare Nummer Eins unter den Top Spiele-Releases im April 2023 ist sicherlich Star Wars Jedi: Survivor. Immerhin verkaufte sicher der Vorgänger, Star Wars Jedi: Fallen Order über 20 Millionen Mal. Die Fortsetzung erzählt die Geschichte von Cal Kestis, 5 Jahre nach Fallen Order. Das Gameplay verspricht ähnlich wie das erste Spiel zu werden, aber mit einigen Optimierungen und weiteren Fähigkeiten des nun “vollständigen Jedi-Ritters”.

Was ist in Star Wars Jedi: Survivor anders als im Vorgänger? Vor allem der Skillbaum ist anders, auch wenn dieser nach wie vor in den drei Bereichen Überleben, Macht und Lichtschwert eingeteilt ist. Doch dieses Mal gibt es viel mehr zur Auswahl. Auch neu ist das neue Perk-System. Um den besonderen Loot zu verwenden gibt es eine bestimmte Anzahl an Slots, die Cal verwenden kann. Ob man sich die Deluxe Edition ersparen kann, zeigen wir euch in einem separaten Artikel.

Spiele-Release-Liste im April 2023

Zu den einzeln vorgestellten Spielen gesellen sich noch folgende Titel dazu: