Sony teast unabsichtlich einen Playstation Plus Video Pass an

Sony hat offenbar unabsichtlich einen bisher unbekannten neuen Service angekündigt. Dabei soll es sich um ein Streaming-Angebot für Filme und Serien handeln, das als Erweiterung für Playstation Plus dient. Durch den Playstation Plus Video Pass sollen so Filme und Serien zu einem bereits bestehendem Abonnement hinzugefügt werden.

Zuerst von der Seite VGC entdeckt – und mittlerweile wieder gelöscht – veröffentlichte die offizielle Seite von Playstation Polen unabsichtlich ein Banner, das auf den neuen Service hindeutete. Der beigefügte Text soll übersetzt demnach ungefähr folgendermaßen lauten:

,,Ein neuer Vorteil ist für eine limitierte Zeit für Playstation Plus verfügbar… PS Plus Video Pass ist für eine Probezeit aktiv vom 22.04.21 – 22.04.22. Der Abonnement-Vorteil ist für PS Plus-Nutzer in Polen verfügbar.“

Zum einen wirft der Text die Frage auf, ob es sich bei dem Sony-Service um einen für die Region spezifischen Service handelt. Andererseits wäre es nicht wahrscheinlich, dass der Rest der Welt nicht in den Genuss dieser Inhalte kommen sollte. Durch das Timing der Veröffentlichung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass man in den nächsten Tagen offiziellere Informationen erwarten könnte.

Des weiteren zeigt das Banner drei Filme: Venom, Bloodshot und Zombieland: Double Tap. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass alle drei Filme von Sony produziert sind. Es wäre also gut denkbar, dass das Unternehmen damit versucht für die Playstation einen eigenen Streaming-Service zur Verfügung zu stellen, der von hauseigenen Filmen und Serien gespeist wird.

Sony plant mit dem Video Pass vermutlich ein Angebot, das Playstation Plus mehr Wert zuschreiben soll. Mit der Dominanz des Microsoft Game Pass ost das allerdings auch bitter nötig. Erst vor kurzem konnten wir berichten, dass das Unternehmen sogar an einem direkten Konkurrenzprodukt arbeitet. So meint der ,,God of War“-Schöpfer, dass ein hauseigenes Pendant zum Game Pass in Entwicklung sei.

Wie viel Wahrheit hinter dem Game-Pass-Gegenstück und einem Film- und Serienangebot steckt, muss sich in den kommenden Tagen jedoch erst herausstellen.