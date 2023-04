Sony Santa Monica: Was macht dieser Game Designer bei Kratos zu Besuch?!

Die Game-Designer Legende postet Fotos von sich bei Besuch der Santa Monica Studios von Sony. Wieso?

Sony Santa Monica Studios. Mit dem Release der God of War-Reihe und dem zuletzt erschienen God of War Ragnarök hat sich das Studio bereits bestens über die Jahre etabliert. Wie wird es mit der Serie weitergehen? Keiner weiß es. Was ist ihr ncächstes Projekt? Steht noch in den Sternen. Oder hat uns ein berühmter Game Designer über seinen Instagram Kanal hier etwas unerwartetes verdeutlicht?!

Metal Gear Solid Erfinder trifft auf Kratos

Kein geringerer als Hideo Kojima steht in der Lobby der Sony Santa Monica Studios. Hinter ihm eine riesige Kratos Statue in Gold. Auf dem nächsten Foto sitzt er sichtlich gelangweilt mit dem God of War Logo hinter sich. Was hat es damit auf sich?! Ist eine Zusammenarbeit von Kojima Productions mit Sony´s Santa Monica Studios geplant? Spielt das Sony Santa Monica Studio eine Rolle in der Entwicklung von Death Stranding 2?

Auf Reddit meint ein User, Hideo Kojima sei dort für die Post-Production Aufnahmen der Dialoge, höchstwahrscheinlich aus Death Stranding 2. Die Fortsetzung wurde bereits vor einiger Zeit bestätigt, ursprünglich “versehentlich geleaked” durch Hauptdarsteller Norman Reedus höchstpersönlich. Mittlerweile ist die Cast um Elle Fanning auch gestiegen.

Hideo Kojima scheint derzeit länger in den USA unterwegs zu sein. Auf seinem Instagram-Profil hat er unter anderem Fotos von sich in Disney Land gepostet. Man sieht ihm beim Treffen unterschiedlicher Personen. Ob wirklich alle lediglich mit Death Stranding 2 zusammenhängen, sei einmal dahingestellt. Wer weiß, vielleicht spielt Kojima wirklich eine Rolle bei God of War? Oder holt das Studio an Board für eines seiner neuen Projekte?

Gleichzeitig laufen auch Gerüchte über ein Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Nachdem das Spiel ein Sony Exklusivtitel war, wäre es durchaus vorstellbar, dass es auch darum gehen könnte. Spielt Sony Santa Monica Studios vielleicht eine Vermittler-Rolle zwischen seinem alten Arbeitgeber Konami und Hideo Kojima? Es bleibt jedenfalls spannend!