Sonic Frontiers ist “nicht mit anderen Spielen vergleichbar”, sagen Entwickler

Die erste Reaktion auf Sonic Frontiers war gemischt, nachdem das Sonic Team via IGN First ein Gameplay-Video veröffentlichte. Doch mit welchem Spiel könnte man Sonic Frontiers vergleichen? The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Sonic Generations oder gar The Elder Scrolls V: Skyrim? Es gibt viele Inspirationsquellen, aber laut dem Entwickler sollten wir gar keine Vergleiche mit anderen Videospielen anstellen.

Der Leiter des Sonic-Teams, Takashi Iizuka, sagte in einem Interview, dass das, was sie mit Sonic Frontiers machen, “in keinem anderen vergleichbaren Titel wirklich existiert”. Das war eine Gegenreaktion auf die negative Reaktion der ersten Gameplay-Ausschnitte, die anscheinend bei vielen Sonic-Fans zu Missverständnissen geführt haben. Auch bei mir.

WERBUNG

Sonic Frontiers: Fans von Gameplay-Enthüllung “enttäuscht”

“Weil sie nicht verstehen, was dieses neue Gameplay ist, vergleichen sie es irgendwie mit anderen Spielen, die sie bereits kennen”, so Takashi Iizuka gegenüber Videogames Chronicle im Interview. “Und wirklich, das Team geht raus und entwickelt dieses neue Spielformat für Sonic, und wir nennen es ein ‘Open Zone’-Format.”

“Und dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel wirklich gibt, also hoffen wir wirklich, dass wir von hier bis zur Veröffentlichung wirklich erklären können, was Open-Zone-Gameplay ist.”

Ratlosigkeit bei Fans über “Open Zone”

Nicht “Open World”, sondern “Open Zone” nennt das Sonic Team das Format für das nächste große Sonic-Spiel. Was auch immer das bedeutet. Derzeit ist nicht ganz klar, was der Unterschied ist. Sollten wir unsere Erwartungen also zurückschrauben? Immerhin war der Vergleich mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor einigen Monaten am Tisch, aber wem dem nicht so ist, dürfte das Spiel “anders” werden.

Auf jeden Fall strebt das Team hinter Sonic Frontiers hohe Wertungen an. In internen Tests soll es von Testern sehr gut angenommen worden sein, so zumindest die Aussagen von SEGA. Was es auf jeden Fall nicht geben wird sind Charaktere aus den Sonic-Kinofilmen, dass wurde bereits bestätigt.

Sonic Frontiers startet vor Weihnachten 2022 und erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC.