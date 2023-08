Skyrim Spieler holt sich Platin mit kuriosem Kill

Sprich dich ruhig aus...

Das Erreichen der Platin-Trophäe in The Elder Scrolls: Skyrim ist an sich schon beeindruckend, aber ein Spieler hat sich entschieden, die letzte Trophäe auf eine lustige Weise zu sichern. Mit insgesamt 75 freischaltbaren Erfolgen in Skyrim kann es eine ziemliche Zeit dauern, die gesamte Liste in diesem Open-World-Spiel zu vervollständigen. Dieser Spieler hat die gesamte Sammlung auf eine Art und Weise abgeschlossen, die den meisten Skyrim-Spielern wahrscheinlich gefallen dürfte.

Skyrim ist seit seiner Erstveröffentlichung ein unglaublich beliebtes Spiel, und regelmäßige Ports sowie eine lebendige Modding-Szene haben dazu beigetragen, dass dies im Laufe der Jahre so geblieben ist. Obwohl nicht jeder Skyrim-Spieler danach strebt, jede Trophäe freizuschalten, werden die meisten wahrscheinlich verstehen, warum dieser bestimmte Spieler sein Ziel für die Platin-Trophäe ausgewählt hat.

Fus Ro Da ist meine Platin Trophäe für Skyrim

Ein Reddit-Benutzer namens Klouhs, der Skyrim spielt, hat ein Video geteilt, in dem er die Platin Trophäe in Skyrim freischaltet. Sein Charakter steht auf dem Marktplatz von Whiterun, zieht seine Axt und nähert sich Nazeem. Nachdem er ihn einen kurzen Moment lang angestarrt hat, beginnt Nazeem mit seiner ikonischen spöttischen Bemerkung über das Wolkenbezirk. Ohne zu zögern, greift Klouhs an und rammt die riesige Axt in Nazeems Torso, tötet ihn sofort. Dieser fährt allerdings noch in der Sterbe-Animation damit fort, einen herablassenden Kommentar abzulassen.

WERBUNG WERBUNG

Natürlich hätte die Tötung von Nazeem allein nicht ausgereicht, um die Platin-Trophäe zu erhalten, sonst hätten bereits viele Spieler sie freigeschaltet. Stattdessen musste Klouhs nur noch einen weiteren Erfolg abschließen, um die Platin-Trophäe freizuschalten, nämlich in jedem Distrikt im Spiel ein Kopfgeld von mindestens 1000 Gold zu erhalten. Nazeem bei Tageslicht zu töten war eine einfache Möglichkeit, das Kopfgeld schnell zu erhöhen. Und da dies der letzte Distrikt war, den er für die Trophäe vervollständigen musste, hat er in einem einzigen Axthieb sowohl den Erfolg “Meisterkrimineller” als auch die Platin-Trophäe gleichzeitig freigeschaltet.

Die Reaktionen der anderen Spieler auf Klouhs’s Leistung waren beeindruckt und zugleich amüsiert. Bis heute scheint Nazeem die Nerven der Skyrim-Spieler zu strapazieren, und Fans freuen sich oft darüber, dass er irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Spieler tun oft alles, um Nazeem zu töten, sobald sie ihm begegnen. Ein Kommentator scherzte sogar, dass der Beitrag ihn dazu inspiriert hat, das beim nächsten Skyrim Durchlauf ebenso zu tun. In seltenen Fällen haben Spieler sogar entdeckt, dass etwas oder jemand Nazeem getötet hat, noch bevor sie ihn überhaupt finden konnten.

Mein letzter persönlicher Nazeem, war eindeutig Micah in Red Dead Redemption 2. Und was habe ich es doch genossen ihm endlich jede Kugel meiner Waffe in die Visage knallen zu können.

The Elder Scrolls: Skyrim – Anniversary Edition ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.