Skull and Bones lebt weiter – Ubisoft zeigt große Pläne für 2025

Du dachtest, Skull and Bones sei schon untergegangen? Falsch gedacht! Ubisoft gibt nicht auf und plant trotz schwacher Spielerzahlen die Zukunft des Piratenabenteuers – und das sogar ziemlich ambitioniert. Ein Blick auf die Roadmap für 2025 zeigt: Die Entwickler haben noch längst nicht das Steuer aus der Hand gegeben.

Mit dem Start des ersten neuen Jahreszyklus begann Ubisoft direkt mit einer großen Aktualisierung. Es gibt ein neues Upgrade-System für Schiffswaffen – diese lassen sich nun in Standard-, Fortgeschrittene- und Spezialwaffen unterteilen. Je nach Typ kannst du Feuerschaden verursachen oder sogar feindliche Schiffe mit niedrigem Lebensbalken sofort versenken.

Das bringt frischen Wind in die Gefechte auf hoher See. Du musst nun strategisch denken und dein Schiff gezielt ausrüsten, um in den neuen Herausforderungen zu bestehen.

Skull and Bones: Wie verändert sich die Welt?

Eine weitere Neuerung ist das World-Tier-System. Es gibt jetzt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die du freischaltest, wenn dein Ruf als Pirat steigt. Je höher das Tier, desto härter die Gegner – aber auch desto wertvoller die Beute. Gegner bekommen im höheren Tier sogar besondere Boni, wie schnellere Kanonen-Nachladezeiten oder mehr Wendigkeit.

Ubisoft hat bereits verraten, was in den nächsten Seasons passiert. In Season 2 kämpfst du im PvP-Modus zwischen zwei Fraktionen: der Niederländischen Handelskompanie und der Compagnie Royale. Neue Mega-Schiffe und riesige Festungen werden zur Herausforderung.

Der große Wendepunkt für das Spiel kommt im Herbst. Dann startet die Landkampffunktion im Spiel. Kämpfe mit Schwertern und Pistolen – endlich nicht mehr nur Seeschlachten! Dazu gesellt sich ein Reputationssystem rund um Piratenallianzen.

Und im vierten Quartal wartet der Kraken. Die riesige Seebestie soll die Meere unsicher machen und könnte das Spielgefühl noch einmal komplett verändern. Wer sich traut, wird mit epischen Kämpfen belohnt.

Hat Ubisoft aus Fehlern gelernt?

Skull and Bones hat einen schwierigen Start hinter sich. Aber Ubisoft scheint sich an Fallout 76 zu orientieren – ebenfalls ein Spiel mit holprigem Launch, das sich durch jahrelangen Support langsam erholt hat. Ob auch Skull and Bones diese Kurve bekommt? Die kommenden Monate werden es zeigen. Zumindest Assassin’s Creed 4: Black Flag konnte vom Piratenspiel profitieren.