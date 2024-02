Nur noch knapp eine Woche bis zu den alljährlichen Six Invitationals und man darf sich als auf das prestigeträchtigste Siege-Event des Jahres freuen. Auch dieses Jahr sind Cosplayer herzlichst eingeladen, ihre Outfits zur Schau zu stellen. Wie sonst auch gibt es dieses Jahr bestimmte Regeln, die es als Cosplayer zu beachten gilt.

Six Invitationals 2024 – Neue Regeln für Cosplayer

Anders als die letzten Jahre finden die Six Invitationals 2024 nicht in Kanada, sondern in Brasilien statt. Zwar ist es nicht das erste Siege-Event in Brasilien, jedoch dürften die Invitationals Ubisoft vor ziemlich große logistische Aufgaben stellen. Zudem sind es die ersten Invitationals, die unter dem Veranstalter „Blast“ stattfinden.

Nun hat Ubisoft, knapp eine Woche vor Beginn des Turniers, einen Event-Guide auf X (ehemalig Twitter) veröffentlicht. Hier sind grundsätzliche Regeln noch einmal zusammengefasst. Vor allem Cosplayer sollten hier aufmerksam zuhören.

The Six Invitational 2024 Event Guide is here 🙌 👀 Year 9 Reveals

🗓️ Schedule

📈 Competitive format

❗️DROPS

🛒 R6Share sale 💸 … and so much more! ↓ Open up ↓https://t.co/Dx5NVScvfw pic.twitter.com/EAU1lTuooW — Rainbow Six Esports (@R6esports) February 6, 2024

Liest man sich die dazugehörige PDF-Datei durch, stellt man fest, dass Ubisoft in Bezug auf mitgebrachte Gegenstände lieber auf Nummer sicher geht. Spitze Gegenstände und Laserpointer müssen zu Hause bleiben. Barfuß darf man sich auf dem Event auch nicht bewegen, Ubisoft empfiehlt hier, auf transparente Schuhe oder Flip-Flops umzusteigen. Sollten „Fake“-Waffen mitgebracht werden, müssen diese unmissverständlich als unecht identifizierbar sein. Sie dürfen also nicht realistisch aussehen, müssen sich biegen lassen und dürfen nicht über abnehmbare Teile verfügen.

Ansonsten ist es noch wichtig beachten, dass intime Körperregionen vollständig bedeckt werden müssen und Skateboards, Hoverboards usw. nicht im Innenbereich genutzt werden dürfen. Mitgebrachte Tiere sind nur erlaubt, wenn sie der Barrierefreiheit dienen. Als einfaches Bestandteil eines Cosplays sind sie also nicht erlaubt.

Welche Gegenstände/Materialien sind erlaubt?

Ubisoft ist sehr kulant, wenn es um Gegenstände oder Materialien geht, die aus Latex oder weichem Kunststoff bestehen. Auch Gegenstände aus Holz sind in Ordnung, jedoch müssen diese mit einem weichen Material umwickelt werden. Will man „Waffen“ wie Pfeil und Bogen auf das Event bringen, müssen diese, wie alle anderen Fake-Waffen, klar als unecht identifizierbar sein und aus den oben genannten Materialien bestehen.

Die Six Invitationals 2024 finden vom 13. bis zum 25. Februar in São Paulo, Brasilien statt und stellen mit 3.000.000 $ die größte Menge an Preisgeld des kompetitiven Siege-Kalenders.