Witcher Cosplay zeigt Gerald von Riva und Plötze (Roach)

Cosplaying ist eines der beliebtesten Hobbies der Gaming-Community. Detailliert versuchen Cosplayer dabei ihre liebsten Spielecharaktere akribisch nachzustellen. Dabei scheint es keine Figur zu geben, die nicht als Outfitinspiration dienen kann. In der jüngsten Vergangenheit war hier besonders die Vampirdame Lady Dimitrescu ein besonders beliebtest Motiv. Doch auch der Hexer selbst und seine Ziehtochter Ciri fanden schon des Öfteren Verwendung. Diesmal hat ein Fan jedoch mit seinem Witcher Cosplay neue Maßstäbe gesetzt.

Denn der Cosplayer MikleMurai hat auf Reddit nicht nur sich selbst verkleidet, sondern posiert auch neben seinem treues Ross. Denn wer schon jemals die Spiele oder die Bücher gesehen hat weiß, dass Gerald und Plötze (im Englischen Roach) unzertrennlich sind. Auch in den Trailern für die zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie kann man die beiden Charaktere bestaunen. Hier geht es zu unserer ausführlichen Analyse.

Besonders an dem Cospay des Reddit-Nutzers ist hierbei auch noch das Outfit, für das er sich entschieden hat. So zeigen sich viele Cosplayer im kriegerischen Witcher Cosplay. Meistens mit der Hexermontur des Monsterschlächters samt doppelten Schwertern und anderen Waffen und Elixieren. Doch MikleMuraki hat sich für eine intimere Version entschieden. Er zeigt sich in Geralds tristem Leinenhemd, das auch die Promotionbilder der Heart and Stone Erweiterung schmückte.

Durch die interessante Outfitwahl kann die Beziehung zu seinem Pferd nur noch deutlich hervorgehoben werden. Ist dem Mann mit dem Witcher Cosplay die Verwandlung in den Hexer erfolgreich gelungen. Wie findet ihr das Outfit?