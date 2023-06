“Die Sims 5” wird Free-to-Play, laut einer aktuellen Stellenanzeige

Die Basisversion von "Die Sims 4" wurde 9 Jahre nach Release auf das Free-to-Play-Modell umgestellt: "Die Sims 5" gleich zum Start?

“Die Sims 4” erschien am 2. September 2014 und wurde neun Jahre nach Release “kostenlos”. Mit dem Free-to-Play-Modell erreichte EA mehr Spieler als je zuvor, obwohl die Lebenssimulation durchaus in die Jahre gekommen ist. Der langersehnte Nachfolger, “Die Sims 5”, an dem bereits seit Jahren gearbeitet wird, sucht laut einer Stellenanzeige einen “Head of Monetization & Marketplace”. Damit dürfte (fast) klar sein, welchen Weg der Titel einschlagen wird.

Was zeichnet die Spielreihe aus? Die “Die Sims”-Spiele sind eine beliebte Simulationsspielreihe, die von Maxis und EA entwickelt wurde. Sie zeichnen sich durch ihre einzigartige Spielerfahrung aus, die den Spielern ermöglicht, virtuelle Menschen, bekannt als “Sims”, zu erstellen und ihr Leben zu steuern. Ein wesentliches Merkmal der “Die Sims”-Spiele ist die Möglichkeit, die Persönlichkeit, das Aussehen und die Interessen der Sims individuell anzupassen.

“Die Sims 5” kostenlos?

Laut einem Bericht von Kotaku könnte das nächste “Die Sims”-Spiel ebenfalls wie der vierte Haupttitel ein kostenloses Modell wählen. Die Verantwortung der Person, die den Job als “Head of Monetization & Marketplace” übernimmt, liegt darin, die optimalen Preise für kostenpflichtige Inhalte festzulegen. Dies umfasst Erweiterungen oder Mikrotransaktionen, also alles, was im Spiel echtes Geld kostet. Das Ziel besteht darin, Preise festzulegen, die sowohl EA einen Gewinn bringen als auch sicherstellen, dass die Spieler weiterhin investiert bleiben.

Damit dürfte es auf der Hand liegen (und muss nur noch bestätigt werden), dass bei “Die Sims 5” es ein kostenlos herunterladbares Basisspiel geben wird, während für alle Erweiterungen weiterhin Geld verlangt wird.

Maxis und EA möchten längerfristig Geld machen

Die Stellenbeschreibung ist ziemlich präzise, wenn es um kaufbahre Ingame-Inhalte geht:

Eigentümer des In-Game-Marktplatzes von Project Rene für Inhalte und [benutzergenerierte Inhalte] (kostenlos und kostenpflichtig) und Verwaltung einer datengestützten, spielerzentrierten Spielerkaufreise – Maximierung des Werts für Spieler, Optimierung der Spielerausgabemuster und Minimierung der Spielerabwanderung. Eigene Preisgestaltung für alle Inhalte in diesem kostenlosen Spiel, um sicherzustellen, dass wir über eine optimale Preis- und Inhaltsarchitektur verfügen. Bieten Sie Content-Teams Anleitungen zu In-Game-Content-Bedürfnissen, um die Nachfrage der Spieler zu befriedigen.

Nach dieser Stellenausschreibung dürfte es unklar sein, wie groß das Basisspiel tatsächlich ist. Immerhin könnten sich die Entwickler die “guten Sachen” für die DLCs aufsparen. Ob der Publihser, Electronic Arts, weitere Hinweise dazu gibt ist derzeit noch unklar.

Die Sims 5 befindet sich bei Maxis in Entwicklung. In einem Update vom Februar 2023 versprach EA, dass es “kein MMO” wird.