Die Sims 5 – EA gibt Update und verspricht, es wird “kein MMO”

Electronic Arts (EA) bestätigte die Existenz von "Die Sims 5". Was steckt hinter dem "Project Rene" und was erwartet Spieler in der Fortsetzung?

Das eine Fortsetzung für “Die Sims” kommen wird war irgendwie klar. Der Erfolg der letzten Spiele zeigte zunehmend auf ein neues Spiel in Form von “Die Sims 5”. Was EA bereits vorab verspricht: es verspricht noch mehr Anpassungsoptionen als seine Vorgänger. Fans sind gespannt was kommen wird, aber es wird noch eine Weile dauern.

Die Entwicklung des Spiels ist tatsächlich im Gange, wird jedoch noch Jahre andauern. In einer Live-Übertragung am 31. Januar sagte Grant Rodiek, der Senior Producer bei Maxis, dass ein Release erst in einigen Jahren bevorsteht. Die PC- und Mobilkompatibilität des Spiels stellt die Designer vor große Herausforderungen.

“Die Sims 5” erscheint für PC und Smartphones/Tablets

Eine “abgespeckte Version” für mobile Spieler soll es nicht geben. Im Gegenteil, die Smartphone/Tablet-Version von “Die Sims 5” soll ein vergleichbares Erlebnis wie jenes auf dem PC werden. Diese Funktion soll tatsächlich dazu genutzt werden, um “Die Sims” überall dort zu spielen, wo man möchte. Egal ob unterwegs oder daheim.

Es wird kein MMO

Die Sims 5 wird kein Massively Multiplayer Online Game (MMO) werden, auch wenn es dazu schon andere Gerüchte gab. Entweder spielst du alleine oder ladest Freunde ein, die unter deinen eigenen Bedingungen mitspielen dürfen. Auch in Zukunft soll man sich also treu bleiben und die Entwickler versprechen ein “persönliches Erlebnis”, dass der Spielreihe entspricht.

Wann wird “Die Sims 5” erscheinen?

Aktuell gibt es keinen offiziellen Release-Termin für das Spiel. Das letzte Spiel aus der Reihe, “Die Sims 4”, erschien am 4. September 2014, also vor fast 10 Jahren. Der Nachfolger ist zwar angekündigt, aber Maxis wird nicht Müde weitere Gameplay- und Accessoires-Packs zu veröffentlichten. Das letzte Gameplay-Pack “Werwölfe” erschien am 16. Juni 2022. Auch 12 Erweiterungspakete sind bisher erschienen, dass letzte “Highschool-Jahre” erschien am 28. Juli 2022. Seit dem 18. Oktober 2022 ist das Basis-Spiel sogar kostenlos verfügbar.

Die Sims 5 befindet sich für Windows PC, Android und iOS in Entwicklung.