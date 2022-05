Die Sims 4: Roadmap zeigt Spielern, welche Neuerungen anstehen

So viel ist sicher: Wer sich große neue “Gameplay-Features” für Die Sims 4 gewünscht hat, der wird von dieser Roadmap für die Lebenssimulation enttäuscht werden.

Dank eines Teaser-Trailers für die kommenden Monate Mai und Juni 2022 wissen Spieler jetzt, dass es ein neues Spielpaket und zwei Kits geben wird. Warum auch viel am Spiel ändern, wenn es auch so funktioniert…

Der Teaser für Die Sims 4 zeigt uns womöglich ein Paket, dass sich um das Nachtleben drehen könnte. In Die Sims 2 wurde das Thema bereits einmal aufgegriffen und könnte so eine Art Comeback im aktuellen Spiel feiern, dass bereits beinahe 8 Jahre am Buckel hat. Zu den Hauptfunktionen von damals gehörten Bowling, Nachtclubs, Karaoke und Essen gehen. Und das gibt es bereits alles im Gameplay von Die Sims 4.

Vielleicht könnten die neuen Inhalte auch Bands bringen, die es bereits in Die Sims 3 gab. Egal, wir werden es sowieso die nächsten Wochen erfahren.

The fun starts when the sun goes down, so seize the night this season 🌇 pic.twitter.com/mniJc0O8fL

— The Sims (@TheSims) May 3, 2022