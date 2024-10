Die Sims 4: Life and Death – EA gibt Release-Datum bekannt

Fans von Die Sims 4 können seit einiger Zeit Halloween-Partys mit Packs wie Spooky Stuff und Paranormal Stuff feiern, und das kommende Erweiterungspack Life and Death wird das Erlebnis noch weiter verbessern. Dieses Pack ermutigt die Sims, sich auf das Unvermeidliche vorzubereiten, verbessert die Geister-Sims, indem es ihnen eine bedeutendere Rolle als okkulte Wesen im Spiel gibt, und fügt wichtige Gameplay-Features rund um den Sensenmann hinzu. Ob sich die Spieler auf die Veröffentlichung freuen oder einfach nur neugierig sind, dieser Leitfaden bietet nützliche Informationen zum Veröffentlichungsdatum und zur Uhrzeit sowie zu den Boni für Frühbucher.

Das Erweiterungspaket wird voraussichtlich am 31. Oktober 2024 erscheinen. Während die meisten Packs in der Vergangenheit um 10 Uhr morgens verfügbar waren, wurden die Reaper’s Rewards Quests bereits um 9 Uhr morgens freigeschaltet, was auf eine mögliche Änderung des Veröffentlichungszeitplans für Die Sims 4 hindeuten könnte. Die Spieler sollten zu dieser Zeit auf ihrer bevorzugten Plattform nachsehen, ob Life and Death zum Download bereitsteht.

Die Sims 4 Life and Death wird am 31. Oktober veröffentlicht

Spieler, die das Erweiterungspack vorzeitig erwerben, erhalten das digitale Inhaltspaket Macabre Mementos als Belohnung. Das Macabre-Mementos-Paket wird allen Spielern, die Leben und Tod bis zum 12. Dezember 2024 kaufen, sofort gutgeschrieben.

Wie schaut es mit einem Nachfolger aus? Die Sims 5 ist nicht in Entwicklung! Electronic Arts wird weiterhin auf lukrative Erweiterungen für Die Sims 4 setzen.

Die Sims 4 ist für Windows PC, Xbox One und PS4 verfügbar. Die Sims 4 ist ein Lebenssimulationsspiel, in dem du deine eigenen Sims – virtuelle Menschen – erstellen und ihr Leben steuern kannst. Du bestimmst, wie sie aussehen, welche Persönlichkeiten sie haben und wie sie ihr Leben gestalten. Ob du Häuser baust, Karrieren verfolgst, Beziehungen pflegst oder einfach nur das tägliche Leben deiner Sims lenkst, das Spiel bietet unendliche Möglichkeiten.

Das Franchise spricht auch viele „Nicht-Videospieler“ an, wie auch Alternativen ála Animal Crossing. Die besten Sims 4 Cheats für die PS5 haben wir euch übrigens in einem separaten Guide-Artikel zusammengefasst.